الأحد 31 أغسطس 2025
اقتصاد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

سعر الأرز
سعر الأرز

تشهد أسعار الأرز في الأسواق المحلية المصرية حالة من الاستقرار النسبي اليوم، سواء على مستوى الأرز الشعير بأنواعه أو الأرز الأبيض البلدي.   

ويأتي هذا مع اقتراب دخول الموسم الدراسي وازدياد الطلب على المواد الغذائية الأساسية. 

 

سعر الأرز الشعير بالسوق المحلية اليوم الأحد 

وسجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم في الأسواق المحلية استقرارًا عند 16.800  جنيه للطن ويُعد هذا النوع من الأرز أحد أكثر الأصناف طلبًا من قبل المطاحن والمضارب.

سعر الأرز الشعير «رفيع الحبة» 

استقر سعر  الأرز الشعير رفيع الحبة، عند  13.800 جنيه للطن. 

أسعار الأرز الأبيض البلدي" عريض الحبة "

استقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة عند 25.000 جنيه للطن

اسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة» 

ـ الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5%، فقد بلغ سعره اليوم 21.000 جنيه للطن

