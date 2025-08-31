كاميليا، أسرار غامضة في حياة فراشة السينما المصرية ونهاية حزينة في الصحراء

كاميليا ، فراشة السينما الجميلة، قمر 14، أشهر نجمات القرن الماضي، مشوار فني قصير مدته أربع سنوات أسفر عن عشرين فيلما، صاحبة أنوثة طاغية، نجحت في تقديم أدوار المرأة الأرستقراطية، عشقها رجال كثيرون منهم أحمد سالم ويوسف وهبي والملك السابق فاروق ورشدي أباظة، ورحلت محترقة في حادث طائرة في مثل هذا اليوم عام 1950.



ولدت الفتاة اليهودية الجميلة ليليان ليفي كوهين الشهيرة بـ كاميليا عام 1919 من أم مصرية وأب غير شرعي يهودى أوروبي، صاحبة جمال صارخ، أحبها أحمد سالم وحاول احتكارها، واشتراها يوسف وهبي بـ 3 آلاف جنيه

الكل يغني رسم البداية



استغل المخرجون جمال كاميليا في أفلامهم فقدمت للسينما عشرين فيلمًا خلال مشوار فني أربع سنوات، بدأتها بفيلم "الكل يغني" ثم أفلام: قمر 14، فتنة، الروح، روح هائمة، الستات كدة، شارع البهلوان، صاحبة الملاليم، نص الليل، ولدي، القاتلة، امرأة من نار، بابا عريس، المليونيرة الفقيرة، آخر كدبة، قمر 14، المليونير، العقل زينة، كما قدمت فيلما من إنتاج أمريكي بعنوان "الطريق إلى القاهرة" مع الفنان العالمي البريطاني إيريك بورتمان، ومسرحية واحدة هي خطف مراتي.

كاميليا التى عرفت بعشيقة الملك



تعرف الملك السابق فاروق على كاميليا في كازينو حليمة بالاس وأعجب بها وأصبحت بعدها عشيقته بعد طلاقه للملكة فريدة، حتى إنه أوصى يوسف وهبي برعايتها سينمائيا الذي دفع له قيمة شرط الجزاء الذي وقعه مكتشفها فنيا المخرج أحمد سالم معها قيمة شرط الجزاء وقدرها ثلاثة آلاف جنيه، وخلصها من احتكاره، واختار يوسف وهبي لها اسم كاميليا ليقدمها في فيلم "القناع الأحمر" عام 1947 مع فاتن حمامة وبشارة واكيم.

عشيقة الملك فاروق



كانت كاميليا تتواجد حيث يوجد الملك وعرفت بعشيقة الملك وأصبحت كظله حتى التقت الفنان رشدي أباظة في بداية شهرته فى حفل بالأوبرا وكان الملك موجودا، وقد انبهرت به بعد أن قدمت معه فيلم المليونيرة الصغيرة، وأحبته.



ومن أجله قررت إنهاء علاقتها مع الملك خاصة عندما قرر الزواج بناريمان، وعرض عليها رشدي أباظة الزواج، وكان يقول عنها: كانت كاميليا كالحصان الجامح تحب الحرية وتفعل ما يحلو لها وتتحدى من تشاء وإذا أحبت فهي تحب بعنف، وهى فى نفس الوقت إنسانة صريحة وعنيدة.



تحدى رشدي أباظة الملك، ورافق كاميليا في كل تحركاتها، حتى إن الملك أرسل من يهدد رشدي أباظة بالقتل، ورد رشدي أباظة على التهديد بقوله: "يعمل اللي يقدر عليه" وكانت النهاية موت كاميليا محترقة في الطائرة التي كانت تقلها إلى سويسرا بعد أن حددت ميعاد الزفاف مع رشدي أباظة.

نار احترقت في نار



كانت حادث احتراق طائرة كاميليا أول حادث في تاريخ الطيران المدني المصري، حيث سقطت الطائرة التابعة لشركة الطيران الأمريكية دى دبليو وهي ما زالت في الأجواء المصرية بالقرب من قرية دست بمحافظة البحيرة، ولقي كل ركاب الطائرة مصرعهم البالغ عددهم 55 راكبًا بينهم ستة من المصريين والجثة الوحيدة التي تمكنت أجهزة البحث من معرفتها هي جثة الممثلة كاميليا، وكان حادث حريق طائرة كاميليا أول حادث يقوم الصحفي محمد حسنين هيكل بتحقيقه في قسم الحوادث بمجلة آخر ساعة فكتب مانشيت الحادث يقول فيه " نار احترقت في نار ".

كاميليا قبل وبعد احتراق الطائرة



ألقى البعض تهمة قتل كاميليا على الملك فاروق غيرة من حبها لرشدي أباظة، والبعض اتهم المخابرات الأوروبية لاتهامها بالتجسس لصالح الوكالة اليهودية خاصة وأنها اتهمت بأنها عميلة يهودية، وأثيرت شائعات حول ارتباط اسمها بالموساد الإسرائيلي، وأنها كانت تسرب لإسرائيل أخبار الملك والسراي خاصة في فترة حرب فلسطين، وما زال حقيقة احتراقها مجهولة حتى الآن رغم مرور 75 عاما عليها.



