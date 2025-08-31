"أقسى أنواع الرحيل" لـ أغسطس، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، سيول ورمال وأتربة بهذه المناطق، واضطراب ملاحي بالبحر الأحمر وخليج السويس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يكون هناك ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد بدأت الرابعة فجرا وتنتهى الثامنة صباحا على مدن القناة والسواحل الشمالية ومناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى والوجه البحري.



ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء ليلا مما يعمل على تلطيف الأجواء

الظواهر الجوية اليوم الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ينتج عنها سقوط رذاذ خفيفة غير مؤثر على بعض المناطق.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من أبو سمبل وتكون خفيفة إلى متوسطة رعدية قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب الوادي الجديد.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على جنوب الصعيد القاهرة الكبرى وسيناء يعمل على تلطيف الأجواء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من البحرالأحمر وأبو سمبل وجنوب الوادى الجديد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على سواحل البحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 30: 40 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج 1.5: 2.25 متر.



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على خليج السويس ، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج 2: 2.5 متر.



الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37، المحسوسة 39

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 38, المحسوسة 40

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 24 و درجة الحرارة العظمى 38, المحسوسة 40

بنها: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

الإسكندرية:درجة الحرارة:24 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 36

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 24 و درجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 42

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 32

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

السويس: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى: 36 , المحسوسة 38

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 41

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 41

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى: 40 , المحسوسة 42

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 42

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44

أسوان: درجة الحرارة 29 ودرجة الحرارة العظمى 44 , المحسوسة 45



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.