عمرو دياب يفاجئ الجمهور اللبناني بحفل استثنائي ينتظره من السنة للسنة (فيديو)

انطلق حفل الهضبة عمرو دياب في لبنان وسط حضور جماهيري كبير.

حفل عمرو دياب في لبنان

وفاجأ عمرو دياب الجمهور اللبناني بباقة من أقوى أغانيه الكلاسكية ومنهم؛ “متخافيش، ميال، شوقنا، الماضي”.

وكان رئيس وزراء لبنان نواف سلام استقبل الهضبة عمرو دياب في لبنان قبل انطلاق حفله في بيروت.

وقال “الهضبة” لقناة «وان تي في One TV اللبنانية»: "أنا بستنى حفل بيروت من السنة للسنة، ولبنان بلدي التاني، وبحب كل حفلاتي فيها وأنا ماشي على طقوسي في الحفلات منذ أكثر من 30 سنة، على طول بكون قلقان.. لكن لما بسمع صوت الجمهور بطمن".

ويقدم الهضبة عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير بالإضافة إلى غنائه أغاني ألبوم ابتدينا.

وتصدر النجم عمرو دياب قائمة "مينا تشارت" للفنانين الأعلى استماعا في الشرق الأوسط للأسبوع الأخير من شهر أغسطس.

ويواصل الهضبة تصدره لقوائم الاستماع عبر المنصات المختلفة للأسبوع الثامن على التوالي منذ صدور ألبومه الجديد والذي يحمل اسم "ابتدينا".

ألبوم ابتدينا

كما واصل عمرو دياب أيضا اعتلاء قائمة "بيلبورد عربية" محققًا رقمًا قياسيا جديدا باستمراره في صدارة القائمة لثمانية أسابيع متواصلة بأغنيتي "خطفوني" و"بابا".

يذكر أن للفنان عمرو دياب العديد من الأرقام القياسية على قوائم بيلبورد عربية، فهو الفنان الأكثر تصدرًا لقائمة بيلبورد 100 فنان، وأول فنان تصل أغاني ألبومه بالكامل إلى قائمة هوت 100، إذ فعل ذلك بألبوم "مكانك" في بداية 2024، وكرر الإنجاز مع ألبومه الجديد "ابتدينا".

