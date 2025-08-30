مسئولو الإسكان يتفقدون تنفيذ مشروعات حدائق أكتوبر

تفقد اليوم نائبا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس أحمد عمران نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس كمال بهجات نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والانشاءات، يرافقهما: المهندس أحمد علي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس مصطفي كامل معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس محمد زهير معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والانشاءات، والمهندس محمود هويدي مدير عام إدارة الكهرباء بالهيئة؛ عددا من المشروعات بمدينة حدائق أكتوبر.



بدأ وفد هيئة المجتمعات العمرانية مع المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر الجولة التفقدية لمتابعة مشروعات المدينة كان من بينها تفقد مستشفى حدائق أكتوبر لمتابعة معدلات التنفيذ بالمستشفى.

كما تفقد نواب هيئة المجتمعات والمرافقين لهم مشروع إسكان الغابة الشجرية وتابعوا نسب التنفيذ، مؤكدين على شركات المقاولات الإلتزام بالمعايير والجودة المطلوبة في كافة الأعمال.

وانتقل الوفد لتفقد مشروع ال 607 عمارة، ومشروع ال٨١٠ عمارة، وقدم المهندس محمد عبد الله شرحا وافيا لموقف الأعمال بالعمارات السكنية بالمشروع، وكذلك موقف إنتهاء أعمال الطرق ومشروع الخزانات الأرضية بسعة تخزينية 80 ألف متر مكعب والخط الناقل للمياه بقطر 1600مم وما يشمله المشروع من أعمال كهر ميكانيكا.

وتابع نائبا هيئة المجتمعات العمرانية جولتهم بتفقد مشروع الرافع الرئيسي الجديد للصرف الصحي بمحطة صبحي حسين 4، بطاقة تصميمية 300 ألف متر مكعب مرحلة أولى وخط الطرد الخاص بها بقطر 600مم حتى محطة المعالجة باكتوبر.



واستمع وفد المجتمعات العمرانية لشرح كامل حول الأعمال وتم بحث ومناقشة جميع المعوقات التى تؤثر علي العمل وتم وضع الحلول لها وتحديد توقيتات زمنية للانتهاء من الأعمال بما يحقق ويساعد على تحسين الخدمات بالمدينة على مستوى المياه والصرف الصحي.

وأكد رئيس الجهاز على تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة من الإدارات المعنية بالجهاز على تنفيذ المشروعات الجارية والتأكد من إلتزام الشركات المنفذة بالضوابط الموضوعة من حيث الجودة والالتزام بالمعدلات الزمنية للانتهاء من المشروعات.

