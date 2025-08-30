حبس عاطل بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل محل تجاري بالغربية

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة مبلغ مالي "بأسلوب المغافلة" من داخل أحد المحال التجارية بالغربية.



فيديو سرقة مبلغ مالي من داخل محل تجاري بالغربية

كانت وزارة الداخلية رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى "بأسلوب المغافلة" من داخل أحد المحال التجارية بالغربية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25 أغسطس الجارى تلقي قسم شرطة أول طنطا بلاغا من (إحدى السيدات "عاملة بالمحل المشار إليه" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالدخول للمحل المشار إليه وطلب بعض المستلزمات وأثناء إحضارها له قام بمغافلتها وسرقة مبلغ مالى.



تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا) وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

