ارتفاع اليوريا العادي 5714 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في أسعار الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفق البوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 22214 جنيها للطن، وفقًا للبوابة الحكومية، بارتفاع 1071 جنيها عن سعره السابق.

سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 20 ألف جنيه و25 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 14233 جنيها للطن، وفقًا للبوابة الحكومية، بارتفاع 5653 جنيهًا عن سعره السابق.

سعر نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و19500 جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 16833 جنيها، وفق البوابة الحكومية، بارتفاع 2733 جنيهًا عن سعره السابق.

سعر سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق ما بين 14 ألف جنيه و19500 جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 22771 جنيها للطن، وفقًا للبوابة الحكومية، بانخفاض 1728 جنيها عن سعره السابق.

سعر اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 19800 جنيه و26 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 14488 جنيها للطن، وفق البوابة الحكومية، بارتفاع 5714 جنيها عن سعره السابق.

سعر اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.

