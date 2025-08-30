قرار جديد من النيابة بشأن المتهمين في جريمة قتل عجوز وسرقتها بالإسكندرية

واصلت النيابة العامة في العامرية أول بالإسكندرية، إجراءاتها في قضية مقتل عجوز وسرقتها بمسكنها بمنطقة العامرية أول والمتهم فيها سائق بالاتفاق مع زوجته.

واصطحبت النيابة العامة، المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة، لمكان ارتكاب الواقعة، من أجل تمثيل كيفية ارتكاب الجريمة.

وباشر فريق من النيابة العامة، في العامرية برئاسة المستشار يحيى صفار مدير النيابة، وكل من المستشار أحمد السيد والمستشار شهاب مصطفى والمستشار محمد البتانوني وكلاء النائب العام، التحقيقات في واقعة مقتل مسنة وسرقتها بمحل سكنها بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية.

اعترف المتهم الأول أمام جهات التحقيق بقتل عجوز فى العامرية بدافع السرقة، بأن جهز هو وزجته فكرة انشغال المجني عليها في حريق ببعض المقشات أمام محل المجني عليها وانتهز فرصة الانشغال في الحريق ودخل الشقة ظهرا وظل بها حتى الليل وعند عودة المجني عليها خنقها، ثم استولى على مشغولاتها الذهبية وهاتفها المحمول.

وأضاف المتهم فى اعترافاته، أنه يسكن هو وزجته بمنطقة العوايد شرق الإسكندرية، وأن زوجته أسرتها تقيم في منطقة العامرية أمام العقار الذي تقيم فيه المجنى عليها، وبحكم الجيرة كانت تمر عليها من وقت لآخر، وبعد مروره بضائقة مالية، سول لهما الشيطان سرقتها بعدما تأكد أنها تملك مشغولات ذهبية ترتدي بعضها في يدها، ويوم الواقعة فكروا في حيلة لانشغال المجني عليها بها حتى يستطيع الزوج الدخول إلى الشقة والمكوث بها بضع ساعات، فتوجه هو وزوجته وأشعلا نارا محدودة في بعض المقشات أمام محل المجني عليها فانشغلت فيها، ودخل المتهم إلى المنزل واستقر به، وكان بحوزته آله حادة “قصافة” تستخدم في أعمال الكهرباء، وعند انتهاء المجني عليها المسنة من عملها في المحل الذي تمتلكه لبيع بعض الخردوات وبمجرد فتح الباب دفعها المتهم وأطبق يده ووضع إيشارب رأس على عنقها حتى فارقت الحياة، وعند محاولته سرقة المشغولات الذهبية التي ترتديها المجني عليها لم يستطع خلعها فاستخدم القصافة الحديدية في قطعها واستولى عليها وعلى هاتفها المحمول، وارتدى ملابس حريمي ووضع على الرأس والوجه “خمار حريمى” لإخفاء ملامحه، وفر هاربا إلا أن الأهالي شكوا فيه وأمسكوا به وسلموه للشرطة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العامرية أول يفيد بمقتل سيدة داخل محل سكنها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العامرية أول إلى محل البلاغ.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم "م.ص" سائق وزوجته " د.ح" بالاتفاق فيما بينهم على قتل المجني عليها " ع.ا.ا" 75 سنة، حيث تبين أن المتهمين مقيمين بمنطقة العوايد، وأن المتهمة الثانية كانت تتردد مع زوجها على منزل أسرتها في منطقة العامرية، وتربطها بالمجني عليها علاقة جيرة بنفس الشارع الذي تسكن فيه أسرتها، فقامت بالتخطيط مع زوجها المتهم الأول على سرقة المجني عليها، واتفقا فيما بينهما على أن يشعلا النيران بأدوات نظافة أمام محل المجني عليها، وعند انشغال المجني عليها بالحريق، دخل المتهم الأول في غفلة إلى منزل المجني عليها ظهرا.

وانتظر المتهم حتى ساعات الليل وكان على تواصل مع زوجته المتهمة الثانية عبر الهاتف المحمول، وعند عودة المجني عليها إلي مسكنها ليلا أحست بالمتهم الذى غافلها وخنقها مستخدما قماش عبارة عن إيشارب حريمي ووسادة رأس وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فسقطت أرضا، وقام المتهم وبحوزته آلة حادة قصافة حديدية استخدمها في قطع المشغولات الذهبية مجموعة من الغوايش وسرق هاتفها المحمول، وارتداء ملابس حريمي عبارة عن خمار يخفي به الوجه، وعند خروجه من المنزل اشتبه به الأهالي، وامسكوا به وبحوزته المسروقات، وتم إلقاء القبض عليه من قبل ضباط قسم العامرية أول، وبعرضه على النيابة العامة أقر بارتكابه هو وزجته الواقعة علي النحو المبين بالتحقيقات.

