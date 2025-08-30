لتحديد أسباب الحادث، التحفظ على الصندوق الأسود لقطار مطروح

قامت الجهات المختصة بالتحفظ على الصندوق الأسود لرحلة قطار مطروح، تمهيدا لفحصه وعرضه على جهات تحقيق.

من ناحية أخرى، بدأ مهندسو الهيئة القومية للسكك الحديدية إعداد تقرير مفصل عن الحادث لبيان الأسباب الكاملة له.

وقام مهندس السكك الحديدية بفحص البنية الأساسية وفحص القطار ذاته لرفع تقرير شامل للحادثة.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه في تمام الساعة ١٥٣٠ من مساء اليوم السبت الموافق ٣٠/٨/٢٠٢٥، وقع حادث خروج عدد ٧ عربات عن القضبان القطار رقم ١٩٣٥ القادم من مطروح إلى القاهرة في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح مما أدى إلى انقلاب ٢ عربة منها.

وقامت الهيئة بشكل فوري بدفع الأطقم الفنية والمعدات اللازمة للمنطقة لرفع آثار الحادث واستعادة الحركة على الخط في اسرع وقت.



وتوجه الآن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير إلى موقع الحادث موجها بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث وتوقيع أقصى عقوبة على من تسبب في هذا الحادث والفصل الفوري لمن تثبت إدانته.

