الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب عربة قطار مطروح

أكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بمحافظة مطروح، الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث قطار مطروح، وذلك إثر انقلابه بعد الخروج من المسار بالقرب من مدينة الضبعة بمحافظة مطروح.

وأضاف المصدر لـ"فيتو"، أنه جار حصر أعداد المصابين إثر انقلاب عربة قطار مطروح رقم 1935 "روسي مكيف" بعد خروجه عن مساره في الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال بالقرب من زاوية العوامة بمدينة الضبعة.

وكانت تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بانقلاب عدد من عربات قطار مطروح “روسي مكيف” بالقرب من مدينة الضبعة، وعلى الفور تحركت قوة أمنية لمكان الحادث مع إبلاغ هيئة الأسعاف لوجود بلاغ بوجود مصابين، مع أنباء لأحتمالية وقوع وفيات إثر الحادث.

وأضاف المصدر، أنه تمت الاستعانة بعدد من “الونش” لرفع العربات المتضررة وإعادتها إلى مسارها، إلى جانب دفع فرق هندسة السكة الحديد للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وكانت الهيئة القومية للسكك الحديدية أعلنت تشغيل عددا من القطارات المكيفة وقطارات النوم على خط (القاهرة – مرسى مطروح) والعكس، لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى محافظة مطروح خلال موسم الصيف، وذلك في إطار جهود الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتعزيز خدمات النقل الجماعي وتقديم أعلى مستويات الجودة لجمهور الركاب ودعم حركة السياحة الداخلية إلى المدن الساحلية.

ويأتي ذلك وفقًا للجدول الزمني التالي:

أولًا: قطارات (ثالثة مكيفة) – يومية:

* القطار رقم: 939/ 940 ( القاهرة / مرسى مطروح)

يقوم من محطة القاهرة يوميًا في تمام الساعة 05.50، ويصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 13.35 ظهرًا.

* القطار رقم: 1933/1934 ( القاهرة / مرسى مطروح)

يقوم من محطة القاهرة يوميًا في تمام الساعة 23:10، ويصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباح اليوم التالي.

* القطار رقم: 1935/1936 ( مرسى مطروح / القاهرة)

يقوم من محطة مرسى مطروح يوميًا في تمام الساعة 13:45، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 20:55 مساءً.

* القطار رقم: 942/943 ( مرسى مطروح / القاهرة)

يقوم من محطة مرسى مطروح يوميًا في تمام الساعة 2100، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 4.15 صباحًا.



ثانيًا: قطارات (نوم + ثانية أسباني مكيفة):

* القطار رقم: 773/772 (القاهرة / مرسى مطروح)

يعمل أيام السبت، الإثنين، الأربعاء من كل أسبوع ، يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءً، ويصل إلى مرسى مطروح الساعة 05:40 صباحًا.

* القطار رقم: 775/774 (مرسى مطروح / القاهرة)

يعمل أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس من كل أسبوع، يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءً، ويصل إلى القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.

ثالثًا: قطارات (أولى + ثانية أسباني مكيفة):

* القطار رقم: 773/772 (القاهرة / مرسى مطروح)

يعمل أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس من كل أسبوع، يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءً، ويصل إلى مرسى مطروح الساعة 05:40 صباحًا.

* القطار رقم: 775/774 ( مرسى مطروح / القاهرة)

يعمل أيام الإثنين، الأربعاء، الجمعة من كل أسبوع، يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءً، ويصل إلى القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.

رابعا: قطارات (روسى تهوية) – يومية:

* القطار رقم: 1205/ 1206 ( القاهرة / مرسى مطروح)

يقوم من محطة القاهرة يوميًا في تمام الساعة 6:45 صباحا، ويصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 15:35 عصرًا.

* القطار رقم:1209/ 1208 ( مرسى مطروح / القاهرة)

يقوم من محطة مرسى مطروح يوميًا في تمام الساعة 8:00 صباحا، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 5:20 مساء.

