السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع قطار مطروح

قامت الهيئة القومية للسكك الحديدية، بإرسال فرق الطوارئ وأوناش الهيئه لموقع حادث قطار مطروح، تمهيدا لإعادة الحركة لطبيعتها.

كانت قد توقفت حركة القطارات منذ قليل على خط مطروح محرم بك، وذلك عقب خروج بعض عربات قطار رقم 1935 "روسي مكيف" عن مسارها في الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال.

ويعمل القطار في رحلة يومية على خط مطروح محرم بك، ويستكمل لاحقًا كرحلة أخرى برقم 1936 من محرم بك إلى القاهرة، وأنه فور وقوع الحادث تم استدعاء أوناش الرفع لرفع العربات المتضررة وإعادتها إلى مسارها، إلى جانب دفع فرق هندسة السكة الحديد للتعامل مع مشكلة الهبوط في السكة الحديدية ومعالجتها.

فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بين الركاب أو العاملين، والعمل جارٍ حاليا على رفع العربات وإصلاح العطل تمهيدًا لاستئناف الحركة.

