تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة 5 ملايين جنيه من شركة بالسلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة مبلغ 5 ملايين جنيه من داخل إحدى الشركات بمنطقة السلام، 15 يوما علي ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما تقدم مالك الشركة ببلاغ لقسم شرطة السلام أول، أفاد فيه بقيام اثنين من العاملين لديه بسرقة مبلغ 5 ملايين جنيه أثناء توجههما بسيارة نقل تابعة للشركة لتوريد المبلغ إلى أحد البنوك.



سرقة 5 ملايين جنيه من شركة بالقاهرة

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تبين أن أحد العاملين وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر، وتم ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة بمساعدة شخصين آخرين، تم ضبطهما أيضًا وبحوزتهما المبلغ المالي المستولى عليه كاملًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

