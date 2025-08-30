العدد (677) من «فيتو» وأبرز عناوينه: رئيس التحرير يكتب: أنا وكامل الوزير والجماعة الصحفية

فساد فى وسط البلد

إهدار 712 مليون جنيه فى مول البستان

«الأوقاف» تفرط فى حقوقها ومحافظة القاهرة تحت سيطرة عصابة المحليات أحكام القضاء حبر على ورق وقرارات فض المنازعات «فنكوش»!

رئيس التحرير يكتب: أنا وكامل الوزير والجماعة الصحفية

إصلاح الإعلام

بعد توجيهات السيسي..خبراء وأكاديميون لـ”صالون فيتو”:

لا بد من إستراتيجيات واضحة..التوقف عن تضليل الرأى العام

التمكين للصوت الآخر..وعودة ماسبيرو تبدأ من هنا

لغز الـ 629 مليار جنيه

الحكومة تحتفل بتحقيق فائض تاريخى فى الموازنة

اقتصاديون: إنجاز وهمى وأرقام خادعة تتجاهل الديون ومعيشة المصريين

بكالوريا عبد اللطيف

تأخر قرارات الوزير يربك المدارس قبل انطلاق الدراسة

يوميات اضطهاد المعيدين:الأساتذة يستبيحون مجهودنا ويعاملوننا بـ”السخرة”

حرب المحافظ والنقابات

الإسكندرية تطالب الأندية بمليار جنيه مقابل حق الانتفاع

أزمة “الرعاية المركزة” تقرب المرضى من الموت

الكهرباء المسروقة

الوزارة تفشل فى تخفيف نسبة الفقد وتحرر 1.9 مليون محضر بـ ٤ مليارات جنيه..و«عصمت» يلجأ إلى قيادات الطيران المدنى

عادل عبد الرحمن: اعتزال شيكابالا فى مصلحة الزمالك

هنادى مهنا: لا تشابه بينى وبين داليدا في“بتوقيت 2028”

نواب السوشيال ميديا..

طلبات إحاطة واستجوابات ومشروعات قوانين للاستهلاك الإعلامى وجمع اللايكات

