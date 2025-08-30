ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن شخص قتل وأصيب خمسة آخرين جراء صدم سائق بسيارته مجموعة من المارة عمدا في مدينة إفرو شمال فرنسا.

مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث دهس بفرنسا

وجاء الحادث بعد مشاجرة نشبت في حانة للمشروبات في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حيث تقرر إخراج جميع الحاضرين وعددهم نحو مائة شخص.

وبحسب تصريحات النائب العام ريمي كوتين، فإن شخصا ذهب بعد المشاجرة وأحضر سيارة ثم صدم الحشد عمدا إلى الخلف وبسرعة عالية.

ونجم عن الحادث مقتل رجل في المكان، فيما نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى، بينهم اثنان في حالة حرجة.

وتم احتجاز ثلاثة أشخاص، اثنان منهم داخل السيارة، وفتحت النيابة العامة تحقيقًا في جرائم القتل ومحاولة القتل، مع استبعاد أي دوافع "إرهابية أو عنصرية أو غيرها"، حيث تشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة مشاجرة بين رواد الحانة خرجت عن السيطرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.