وزير المالية: 165.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.. 6 مأموريات ضريبية حققت نتائج متميزة.. النشاط الاقتصادي يتحسن.. والقطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة

فى إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين برؤية متكاملة للنمو والتنمية، مع تحقيق نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي، لصالح «الناس والاقتصاد» بشراكة قوية مع القطاع الخاص، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم صرف ٦٤٢ مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا خلال العام المالى الماضي، بنمو سنوي ١٢٪، متابعا: قد ركزنا على برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.



إنفاق ١٦٥,٤ مليار جنيه لدعم السلع التموينية

وأضاف الوزير، فى مؤتمر صحفي، إنه تم إنفاق ١٦٥,٤ مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال العام المالى الماضي بنسبة نمو سنوي ٢٤٪، وصرف ٤٣,٢ مليار جنيه لبرامج ومبادرات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بنسبة نمو ٢٢,٨٪ على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا بقدر الإمكان.

وقال الوزير، إنه تم توجيه ١٤٢,٧ مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بنمو سنوي ٥,٨٪، لافتًا إلى دعم نقل الركاب بـ ٢,٥ مليار جنيه بنسبة نمو ١٠,٤٪ بالإضافة إلى ١,٣مليار جنيه لإحلال المركبات وتعزيز التحول الأخضر.

وزير المالية: 165.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 24٪

وزير المالية: النشاط الاقتصادي يتحسن والقطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة

وأكد وزير المالية، أن النشاط الاقتصادى يشهد تحسنًا، وأن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة، واستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالى الاستثمارات، وهناك نمو قوي فى قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

صرف نحو ٤٥ مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى، أنه تم صرف نحو ٤٥ مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى، لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، فى إطار حرص الدولة على تحفيز الاستثمار، ومساندة القطاعات الحيوية، ودعم قدرتها على التوسع والنمو.

وأشار كجوك، إلى أن هناك ١٤,٣ مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية؛ بما يسهم فى تحفيز الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أنه تم صرف ١٨ مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.

كجوك: حققنا نتائج مالية جيدة العام الماضي بشراكة قوية مع القطاع الخاص

كما قال وزير المالية، أننا نعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين فى إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، لافتًا إلى أننا حققنا نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي، لصالح «الناس والاقتصاد» بشراكة قوية مع القطاع الخاص.

وقال الوزير، فى مؤتمر صحفى لاستعراض نتائج الأداء المالى لعام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، إن الأمور تتحسن بقوة فى المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وقد انعكس ذلك فى توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التى تهم المواطنين.

وأشار كجوك، إلى “أننا لم نضغط المصروفات العامة بل قمنا بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية لصالح المواطنين”.

كما قال الوزير: إننا نؤدى دورًا مؤثرًا فى دفع النشاط الاقتصادي والأنشطة الصناعية والتصديرية وتشجيع نمو القطاع الخاص بمبادرات أكثر استهدافًا وتخفيزًا، وقد سهَّلنا على شركائنا من مجتمع الأعمال وخففنا عنهم الأعباء الضريبية.. وبثقتهم وتجاوبهم تضاعفت إيراداتنا دون فرض ضرائب جديدة.

وزير المالية: تراجع معدل دين أجهزة الموازنة إلى 85.6% من الناتج المحلي في يونيو

وقال وزير المالية، إننا حققنا المستهدفات وحافظنا على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة ٣,٦٪ ساعدنا في الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات المؤثرة فى حياة الناس.

تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي، أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدنا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، لافتًا إلى أن المؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة من ٨٩,٤٪ فى يونيو ٢٠٢٤ إلى ٨٥,٦٪ من الناتج المحلي فى يونيو الماضى.

حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة

وقال الوزير: إننا نعمل على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مشيرًا إلى أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع ٤ مليارات دولار خلال عامين، وهذا يعنى أننا سددنا أكثر مما اقترضنا، وقد تم إطالة عمر الدين المحلي من ١,٢ عام فى يونيو ٢٠٢٤ إلى ١,٦ عام بنهاية السنة المالية الماضية.

كجوك: نجاحنا يرتبط دائمًا بتقديم خدمات أفضل للناس والمستثمرين

ووجه كجوك رسالة مهمة لقيادات وشباب وزارة المالية ومصالحها خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الأداء المالى للعام الماضي، قائلًا: «نجاحنا يرتبط دائمًا بتقديم خدمات أفضل للناس والمستثمرين، وسنظل مستمرين فى التعاون والتنسيق والمساندة الكاملة لكل الوزارات والهيئات حتى تؤدى دورها على أكمل وجه».

سنواصل مساندة مجتمع الأعمال لدفع مسار الثقة

وأضاف كجوك، أننا سنواصل مساندة مجتمع الأعمال لدفع مسار الثقة والشراكة واليقين وتحفيز النمو والتنمية، وسنظل فريقًا واحدًا يعمل بتناغم كبير لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.

وزير المالية يكرم 6 مأموريات ضريبية حققت نتائج متميزة

وكرم وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفى لنتائج الأداء المالى للعام الماضي، رؤساء وقيادات ٦ مأموريات ضريبية حققت نتائج متميزة فى مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال.



والمأموريات المكرمة هي: «مدينة نصر أول مدمج برئاسة مدحت شحات عبد اللطيف والمعادي برئاسة محمد سليم والهرم، قيمة مضافة، برئاسة ماجد علي وجنوب سيناء، قيمة مضافة برئاسة ربيع مختار حسن والعطارين ثان، دخل، برئاسة منال محمد عطية والدقي، دخل، برئاسة إيهاب فكري».

