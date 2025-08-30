صراع مشتعل على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتقاسم 8 لاعبين صدارة هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- هوجو ايكتيكي ليفربول هدفان

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي هدفان

1- ريتشارليسون توتنهام هدفان

1- أنطوان سيمنيو بورنموث هدفان

1- فيكتور جيوكيرس آرسنال هدفان

1- برينان جونسون توتنهام هدفان

1- كريس وود نوتينجهام فورست هدفان

1- يوريان تيمبر آرسنال هدفان

2- محمد صلاح ليفربول هدف واحد

2- فيدريكو كييزا ليفربول هدف واحد

2- كودي جاكبو ليفربول هدف واحد

2- تيجاني ريندرز مانشستر سيتي هدف واحد

2- ريان شرقي مانشستر سيتي هدف واحد

2- بوكايو ساكا آرسنال هدف واحد

2- برونو جيمارايش نيوكاسل يونايتد هدف واحد

2- ريان جرافينبيرش ليفربول هدف واحد

2- ريكاردو كالافيوري آرسنال هدف واحد

2- مات أورايلي برايتون هدف واحد

2- ريو نجوموها ليفربول هدف واحد

2- دان ندوي نوتينجهام فورست هدف واحد

2- إليازر مايندا سندرلاند هدف واحد

2- ويلسون إيزيدور سندرلاند هدف واحد

2- دانيال بالارد سندرلاند هدف واحد

2- جواو بيدرو تشيلسي هدف واحد

2- لوكاس باكيتا وست هام هدف واحد

2- رودريجو مونيز فولهام هدف واحد

2- إيجور تياجو برينتفورد هدف واحد

2- لوكاس نيميشا ليدز يونايتد هدف واحد

2- بيدرو نيتو تشيلسي هدف واحد

2- إنزو فيرنانديز تشيلسي هدف واحد

2- إيميل سميث روي فولهام هدف واحد

2- جيمس جارنر إيفرتون هدف واحد

وتنطلق الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت وعلى مدار يومين، وتشهد الجولة لقاء قمة منتظر بين ليفربول وآرسنال يوم الأحد.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج كالتالي..

مواعيد الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

السبت 30 أغسطس 2025

تشيلسي ضد فولهام - 2:30 مساء - ملعب ستامفورد بريدج

مانشستر يونايتد - بيرنلي - 5 مساءً - ملعب أولد ترافورد

توتنهام هوتسبير ضد بورنموث - 5 مساءً - ملعب توتنهام ستاديوم

سندرلاند ضد برينتفورد - 5 مساءً - ملعب أوف لايت

وولفرهامبتون ضد إيفرتون - 5 مساءً - استاد مولينيو

ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد - 7:30 مساءً - ملعب إيلاند رود

الأحد 31 أغسطس 2025

نوتينجهام فورست ضد وست هام - 4 مساءً - ملعب سيتي جراوند

برايتون ضد مانشستر سيتي - 4 مساءً - ملعب أميكس ستاديوم

ليفربول ضد آرسنال - 6:30 مساءً - ملعب آنفيلد

أستون فيلا ضد كريستال بالاس - 9 مساءً - ملعب فيلا بارك

ويتقاسم آرسنال وتوتنهام وليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط قبل انطلاق مواجهات الجولة الثالثة.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

1. آرسنال (6 نقاط)

2. توتنهام (6 نقاط)

3. ليفربول (6 نقاط)

4. تشيلسي (4 نقاط)

5. نوتنجهام فورست (4 نقاط)

6. مانشستر سيتي (3 نقاط)

7. سندرلاند (3 نقاط)

8. إيفرتون (3 نقاط)

9. بورنموث (3 نقاط)

10. برينتفورد (3 نقاط)

11. بيرنلي (3 نقاط)

12. ليدز يونايتد (3 نقاط)

13. فولهام (نقطتان)

14. كريستال بالاس (نقطتان)

15. نيوكاسل يونايتد (نقطة واحدة)

16. مانشستر يونايتد (نقطة واحدة)

17. أستون فيلا (نقطة واحدة)

18. برايتون (نقطة واحدة)

19. وولفرهامبتون (دون نقاط)

20. وست هام يونايتد (دون نقاط)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.