وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد وأهلًا مدارس ومكتب السجل التجاري بمطروح

قام الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، بجولة تفقدية لمحافظة مطروح بصحبة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وذلك في إطار الزيارات الميدانية المتتابعة تأكيدًا لاهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح الواعدة ومتابعة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، افتتح الوزير والمحافظ سوق اليوم الواحد بما يضمه من سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% و30%، وذلك بالتعاون بين الغرفة التجارية بمطروح وتجار المحافظة وتحت إشراف مديرية التموين.

وأكد وزير التموين استمرار الدفع بأسواق اليوم الواحد والتوسع في العربات المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع البعيدة، بما يضمن تعزيز الإتاحة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

افتتاح معرض أهلا مدارس بمطروح

كما افتتح الدكتور شريف فاروق واللواء خالد شعيب محافظ مطروح معرض «أهلًا مدارس» استعدادًا للعام الدراسي الجديد، حيث يوفر المعرض المستلزمات المدرسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وذلك ضمن جهود الوزارة للتيسير على الأسر وتحقيق التوازن في الأسواق قبل موسم الدراسة.

افتتاح مكتب السجل التجاري بمطروح

وفي سياق تطوير الخدمات المميكنة للتجار والمواطنين، افتتح الوزير والمحافظ مكتب السجل التجاري المميز بالغرفة التجارية بمطروح، والذي يعد مجمع خدمات متكامل يضم خدمات السجل التجاري، إلى جانب شبابيك خدمات الشهر العقاري والضرائب وخدمات الغرفة التجارية.

ويستوعب المكتب أكثر من 100 عميل يوميًا، ويقدم تجربة خدمية متطورة تعتمد على ميكنة الإجراءات وتقليل فترات الانتظار، بما يرفع جودة الخدمة المقدمة؛ وذلك اتساقًا مع خطة الوزارة للتحول الرقمي وتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد وزير التموين خلال الجولة أن هذه المشروعات والخدمات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف تعزيز الأمن السلعي، وتوسيع شبكة الإتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال، فضلًا عن دعم التكامل بين جهات الدولة والشركاء من القطاع الخاص والغرف التجارية.

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن هذه الزيارة تعكس الحرص على تلبية احتياجات المواطنين على أرض الواقع، مشيدًا بجهود وزارة التموين في تطوير الخدمات وتعزيز الإتاحة، بما يلبّي تطلعات أهالي مطروح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.