عرض "رحلة الست أرض" ضمن فعاليات المهرجان الختامي لمسرح الطفل

المهرجان الختامي
المهرجان الختامي لمسرح الطفل

يستضيف قصر ثقافة روض الفرج، في الثامنة من مساء اليوم السبت، العرض المسرحي "رحلة الست أرض"، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الختامي لعروض شرائح ونوادي مسرح الطفل في دورته الأولى، دورة الكاتب الكبير الراحل يعقوب الشاروني، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتتواصل فعالياته حتى الثاني من سبتمبر المقبل.

عرض رحلة الست أرض 

العرض من إنتاج شرائح بيت ثقافة بورفؤاد، تأليف محمد خضير، وإخراج هشام العطار، وتتناول أحداثه قصة رمزية عن غضب الأرض من التوسع في ثقب الأوزون وما ترتب عليه من تغير مناخي واقتراب أشعة الشمس منها، فتقرر الأرض الهروب بعيدا لتفجير نفسها، لتتوالى المواقف في قالب درامي يطرح قضية بيئية كبرى في صياغة فنية موجهة للأطفال.

المهرجان الختامي لمسرح الطفل 

ويشارك في المهرجان هذا العام 21 عرضا مسرحيا، منها 9 عروض لنوادي مسرح الطفل، و12 عرضا لشرائح مسرح الطفل، بما يعكس ثراء التجارب وتنوع الرؤى الإبداعية المقدمة للأطفال من مختلف الأقاليم الثقافية.

