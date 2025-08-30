السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 146 محضرًا خلال حملات تموينية في 3 مراكز بالمنيا

تحرير 146 محضرًا
تحرير 146 محضرًا خلال حملات تموينية مكبرة في 3 مراكز بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية في المنيا جهودها بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

  حملات تموينية مكبرة في 3 مراكز بالمنيا

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز لضمان توفير سلع غذائية آمنة وخبز مطابق للمواصفات والوزن القانوني 

تمرين المنيا 

أسفرت الحملات خلال الأيام الماضية عن تحرير 29 محضرًا بمركز العدوة تضمنت مخالفات متنوعة منها نقص وزن الرغيف وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم النظافة، إلى جانب 8 محاضر بمركز مطاي، شملت مخالفات نقص الوزن وعدم الإعلان والنظافة.

حملة تموينية بمركز بني مزار

وخلال حملة تموينية بمركز بني مزار، تم تحرير محاضر متنوعة، بواقع 28 محضرًا بقرية شلقام، و24 محضرًا بقرية أبوجرج، و14 محضرًا بقرية الحسينية، و21 محضرًا بقرية بني صامت، بالإضافة إلى 22 محضرًا صحيًا متنوعًا، مع ضبط 800 كيلوجرام من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

مواد متعلقة

تكريم 600 من حافظي القرآن الكريم في قرية أبو بشت بالمنيا (صور)

إصابة 6 أشخاص بينهم 3 سيدات بالتسمم إثر تناول عنب به مبيد حشري بالمنيا

اندلاع حريق داخل شقة سكنية في المنيا

التصريح بدفن 4 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في انقلاب تروسيكل بالمنيا (صور)

أسماء مصابي حادث تصادم سيارتي ميكروباص بالمنيا

إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم في ملوي بالمنيا

مصرع وإصابة 16 شخصا، الصور الأولى لحادث صحراوي المنيا

مصرع 8 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادثين منفصلين بالمنيا

الأكثر قراءة

حددت موعد وفاته باليوم والساعة، أمريكية تثير عاصفة من الجدل بتوقعها موت ترامب قريبًا (فيديو)

بعد رفضهم المغادرة، ساويرس يوجه رسالة لرجال الدين والرهبان بغزة

قبل إقرار الزيادات الجديدة، رسوم خدمة العملاء على شرائح الكهرباء

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة المفقودون وجدوا بصحة جيدة

شائعة موت ترامب تشعل مواقع التواصل، والنشطاء يكشفون الحقيقة

الصور الأولى لانقلاب عدد من عربات قطار مطروح بالضبعة

السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع قطار مطروح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط إخراج الزكاة وأماكن صرفها الشرعية.. دار الإفتاء توضح

ولد الهدى (الحلقة السابعة)، كيف كانت معاملة رسول الله لأصحابه؟

قصة إعادة حفر بئر زمزم قبل ميلاد الرسول والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads