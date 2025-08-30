تحرير 146 محضرًا خلال حملات تموينية في 3 مراكز بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية في المنيا جهودها بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

حملات تموينية مكبرة في 3 مراكز بالمنيا

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز لضمان توفير سلع غذائية آمنة وخبز مطابق للمواصفات والوزن القانوني

تمرين المنيا

أسفرت الحملات خلال الأيام الماضية عن تحرير 29 محضرًا بمركز العدوة تضمنت مخالفات متنوعة منها نقص وزن الرغيف وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم النظافة، إلى جانب 8 محاضر بمركز مطاي، شملت مخالفات نقص الوزن وعدم الإعلان والنظافة.

حملة تموينية بمركز بني مزار

وخلال حملة تموينية بمركز بني مزار، تم تحرير محاضر متنوعة، بواقع 28 محضرًا بقرية شلقام، و24 محضرًا بقرية أبوجرج، و14 محضرًا بقرية الحسينية، و21 محضرًا بقرية بني صامت، بالإضافة إلى 22 محضرًا صحيًا متنوعًا، مع ضبط 800 كيلوجرام من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

