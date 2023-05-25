الجمعة 26 مايو 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل كشري الحلة الواحدة من الشيف هالة (فيديو)

كشري الحلة الواحدة،
كشري الحلة الواحدة، فيتو

طريقة عمل كشري الحلة الواحدة، الكشري من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التي اشتهرت بها مصر على مستوى العالم ويعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل كشري الحلة الواحدة، سهلة وبسيطة غير مكلفة وهذه الطريقة لها مذاق مميز، وعادة المشرب فى المنزل يقدم بهذه الطريقة.

طريقة عمل كشري الحلة الواحدة من الشيف هالة 

وتستعرض الشيف هالة فهمي خلال برنامج مطبخ هالة المذاع عبر فضائية النهار، طريقة عمل كشري الحلة الواحدة.

ولعمل كشري الحلة الواحدة

مكونات كشري الحلة الواحدة:-

3 أكواب أرز أبيض مصرى
كوب عدس أسود "بجبة"
ملح
كمون
زيت
نصف كوب شعرية
2 كوب مكرونة خواتم
نصف كيس مكرونة سباجتى

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طريقة عمل الصلصة
ليتر عصير طماطم
2 ملعقة معجون صلصة طماطم
بصلة مفرومة
ملح
فلفل أسود

طريقة عمل الدقة
خل
عصير ليمون
ماء
كمون
ثوم مفروم
ملح

للتقلية بصل شرائح
رشة دقيق
رشة نشاء
رشة ملح
رشة سكر
زيت غزير لقلى
حمص مسلوق

طريقة عمل كشري الحلة الواحدة:-

- نقع العدس فى الماء حتى يتضاعف حجم، ثم نغسله ونصفيه ونتركه جانبا.

- بعدها نغسل الأرز جيدا ونصفيه.

- نحضر حلة على النار ونضع بها القليل من الزيت، ونحمر الشيعرية والمكرونة الخواتم جيدا.

- نضيف الأرز والعدس والمكرونة الاسباجتى إلى الشيعرية والمكرونة الخواتم ونقلب جيدا حتى تختفى الماء.

- نضيف 5 كوب ماء ونقلب جيدا، ثم نتبل بالملح والكمون.

- نترك الخليط يتشرب الماء، بعدها نهدئ النار ونغطى الحلة ونترك الكشرى ينضج على النار الهادئة لمدة 20 دقيقة، ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا.

- بعدها نحضر صلصة الكشرى، حيث نضرب الطماطم فى الخلاط الكهربائى مع البصل.

- ثم نحضر حلة على النار ونضع بها القليل من الزيت، ونصب عليه عصير الطماطم ونضيف له معجون الطماطم، ونترك الصلصة تتسبك.

- ثم نتبلها بالملح والفلفل والكمون، ونقلبها، ثم نرفعها من على النار ونتركها جانبا.

- ثم نحضر الدقة، حيث نخلط الثوم وعصير الليمون والخل والماء معا جيدا، ونتبلهم بالملح والفلفل والكمون.

- وأخيرا نجهز التقلية، حيث نقطع البصل شرائح رفيعة، ونرش عليه الدقيق والنشاء والملح والسكر ونقلبه جيدا، ثم نضعه فى الزيت الغزير الساخن، حتى يحمر لونه، ثم ننشله من الزيت ونضعه على ورق مطبخ، ونتركه جانبا.

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طريقة عمل الكشري الأصفر من الشيف توتا (فيديو)

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طريقة عمل الكشري المصري، الأصلي بتاع المحلات

- ثم نقدم الكشرى، حيث نحضر طبق التقديم، ونضع بها الكشرى، وعليه الصلصة والدقة ونرش البصل والحمص، ويقدم بعدها ساخنا.

- والكشرى، من الوجبات المتكاملة التى تحتوى على العديد من العناصر المهمة، لذا يفضل تناوله بإستمرار.

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كشري الحلة الواحدة طريقة عمل كشري الحلة الواحدة طريقة عمل كشري الحلة الواحدة من الشيف هالة الشيف هالة فهمي الكشرى

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