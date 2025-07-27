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انتخابات نقابة القراء والمحفظين لاختيار النقيب وأعضاء مجلس الإدارة 30 أغسطس القادم

الشيخ محمد حشاد
الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، فيتو

أعلن محمد الساعاتى مستشار نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة، أن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، قرر عقد جمعية عمومية عادية يوم السبت الموافق ٣٠ من أغسطس المقبل، وذلك لاختيار النقيب وأعضاء مجلس الإدارة.

انتخابات نقابة القراء والمحفظين لاختيار النقيب وأعضاء مجلس الإدارة ٣٠ أغسطس القادم 

ومن جانبه، قال الشيخ محمد عبد الموجود المشرف الفنى للنقابة: كان مجلس النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد وبحضور أعضاء المجلس قد قرر في جلسة تاريخية فتح باب التقديم للنقيب وأعضاء مجلس الإدارة بمقر النقابة الجديد الكائن بملحق مسجد الرحمن بجوار نادي طلائع الزيتون بحدائق الزيتون بالقاهرة، لمدة خمسة أيام تبدأ من يوم السبت الموافق للتاسع من أغسطس حتى الخميس الموافق للرابع عشر منه.

وذلك من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، على أن تجرى الانتخابات في الجمعية العمومية العادية يوم السبت الموافق للثلاثين من أغسطس ٢٠٢٥م.

 

 

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