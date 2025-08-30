السبت 30 أغسطس 2025
حوادث

الحبس عام لـ "عاطل" بتهمة سرقة الشقق السكنية المطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنح المطرية، بمعاقبة عاطل بالحبس عام بتهمة مزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق بدائرة قسم شرطة المطرية.

البداية كانت عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على عاطل "له معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة المطرية، لمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وضبط بحوزته بعض الأدوات المنزلية والمعدات الكهربائية، مجهولين المصدر، وبمواجهته أقر بارتكابه 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

 

وتم بإرشاده ضبط باقي المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية (عاطل  مقيم بدائرة القسم).

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وأحالت القضية إلى محكمة الجنح التي أصدرت قرارها المتقدم.

