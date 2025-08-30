5 مواجهات في ختام الجولة الثانية ببطولة دوري المحترفين

دوري المحترفين، تختتم اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من دوري القسم الثاني أ، والمعروف بدوري المحترفين، أو الدوري المصصري الممتاز، وذلك بإقامة 5 مباريات.

يلتقي اليوم السبت راية ضد السكة الحديد، وديروط ضد مالية كفر الزيات، وبترول أسيوط ضد أبو قير للأسمدة، ولافيينا ضد القناة، والمصرية للاتصالات ضد الداخلية.

وشهدت الجولة الثانية إقامة 4 مواجهات أمس الجمعة، أسفرت عن التالي:

المنصورة 0-2 الإنتاج الحربي

بروكسي 1-0 أسوان

بلدية المحلة 2-3 طنطا

الترسانة 0-1 مسار

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، أعلنت عن أسماء حكام مباريات اليوم السبت في ختام الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين.

وجاءت اختيارات الحكام ومقيميهم والمراقبين والمواعيد والملاعب على النحو التالي:

- راية × السكة الحديد: (4.30 – ملعب الإسكندرية): أحمد ماجد (حكمًا للساحة) ’ ماجد السنباطي وتوفيق محمد (مساعدين) ’ السيد عبيد (حكمًا رابعًا) ’ ياسر محمود (مقيمًا للحكام) ’ عبد البديع حمادة (مراقبًا).

- ديروط × مالية كفر الزيات (4.30 – ملعب بني سويف): عمرو عابدين (حكمًا للساحة) ’ أحمد عبد الباسط ووجيه الصيرفي (مساعدين) ’ محمد علي كامل (حكمًا رابعًا) ’ توني عثمان (مقيمًا للحكام) ’ أحمد فريد (مراقبًا للمباراة).

- بترول أسيوط × أبو قير للأسمدة (4.30 – ملعب بترول أسيوط): محمود ربيع (حكمًا للساحة) ’ وائل عاطف ووليد حميد (مساعدين) ’ طارق عبد السلام (حكمًا رابعًا) ’ أسامة فؤاد (مقيمًا للحكام) ’ سيد دياب (مراقبًا للمباراة).

- لافيينا × القناة (6.30 – ملعب الأسيوطي): محمود منصور (حكمًا للساحة) ’ أحمد زغلول وطه سيد (مساعدين) ’ طاهر أيمن (حكمًا رابعًا) ’ محمد سعد (مقيمًا للحكام) ’ محمد عقرب (مراقبًا للمباراة).

- المصرية للاتصالات × الداخلية (8.30 – ملعب المصرية بالمعادي): هيثم عثمان (حكمًا للساحة) ’ إسلام اللبيني وهشام صبري (مساعدين) ’ عُدي إبراهيم (حكمًا رابعًا) ’ خليل أبو العلا (مقيمًا للحكام) ’ عبد الله عبودة (مراقبًا للمباراة).

نتائج الجولة الأولى لبطولة دوري المحترفين

وجاءت نتائج الجولة الأولى للبطولة كالتالي:

مالية كفر الزيات 1-1 بروكسي

السكة الحديد 0-0 الترسانة

الإنتاج الحربي 2-0 راية

الداخلية 2-0 ديروط

القناة 2-2 الاتصالات

أبو قير للأسمدة 3-0 المنصورة

أسوان 2-2 بلدية المحلة

طنطا 1-1 بترول أسيوط

مسار 2-3 لافيينا

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) ناديان.

المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

- يرسل كل فريق قبل بداية الموسم قائمة بأرقام اللاعبين، على أن تبدأ بالرقم (1) حتى رقم (35)، مع احتفاظ كل لاعب برقمه طوال الموسم، وبالنسبة للاعب الناشئ المشارك بالفريق الأول يخصص له رقم بعد رقم (36) وفي حالة مخالفة ذلك توقع غرامة مالية على النادي وتضاعف في حالة تكرار مخالفة ذلك.

يسمح بقيد عدد (3) لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الثاني في (سكورشيت)، وبالتالي لا يُسمح بمشاركة أكثر من عدد (3) لاعبين أجانب في قائمة المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.