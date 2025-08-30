السبت 30 أغسطس 2025
خارج الحدود

الجيش الروسي يعلن إسقاط 86 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

مسيرات
مسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط 86 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.

 

الحرب الروسية الأوكرانية 

 وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم السبت: تواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.

 

وفي وقت سابق نفذ الجيش الروسي هجمات جوية وصاروخية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف.

الحرب الروسية الأوكرانية وزارة الدفاع الروسية الجيش الروسي روسيا

