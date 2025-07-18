الجمعة 18 يوليو 2025
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عقارات

معدلات تنفيذ مشروعات مرافق أراضي التقنين بالعبور الجديدة

مشروعات
مشروعات

عقد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الشركات العاملة في تنفيذ مشروعات المرافق المختلفة بالمدينة، وذلك بحضور القيادات التنفيذية بالجهاز.


وأكد رئيس الجهاز خلال الاجتماع أهمية الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المتفق عليها، مع ضمان أعلى مستويات الجودة طبقًا للمواصفات الفنية، مشددًا على ضرورة معالجة أي تحديات ميدانية  تعرقل حركة التنفيذ.
 

 كما تناول الاجتماع عرضًا تفصيليًا لموقف تنفيذ مرافق أراضي التقنين، حيث شدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه والصرف والطرق، بما يسمح بتسليم قطع الأراضي للمواطنين كاملة المرافق، تماشيًا مع توجيهات الدولة بسرعة حسم ملفات التقنين وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
 

وفي السياق ذاته، تم استعراض نسب تنفيذ مشروعات المرافق الخاصة بمشروعات الإسكان بمختلف أنواعه (اجتماعي – متوسط – أخضر)، حيث تم التوجيه بضرورة التنسيق الفعّال بين الجهات المنفذة لأعمال الكهرباء والمياه والصرف والطرق، لتجنب التعارض وضمان سير العمل بانسيابية.
وتضمنت المناقشات متابعة سير العمل بمشروعات خطوط المياه والصرف الصحي الرئيسية، التي تعد من المشروعات الحيوية في دعم التوسع العمراني بالمدينة. وأكد الدكتور المهندس/ أحمد إسماعيل جبر على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتلك المشروعات، ومراعاة التنسيق مع الجهات المعنية لضمان كفاءة التشغيل وسرعة الإنجاز.
وفي ختام الاجتماع، أوضح أن جهاز المدينة يقوم بمتابعة يومية لجميع المواقع ميدانيًا، ولن يتم التهاون مع أي تقصير أو تأخير في التنفيذ، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود وسرعة الأداء لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة بمدينة العبور الجديدة.

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العبور الجديدة المياه والصرف الصحي جهاز مدينة العبور الجديدة

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