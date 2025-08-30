السبت 30 أغسطس 2025
حوادث

المعاينة تكشف تفاصيل حريق التهم شقة سكنية في بولاق أبو العلا

كشفت المعاينة الأولية لحريق نشب داخل شقة سكنية بـمنطقة بولاق أبو العلا، أن النيران اندلعت داخل غرفة الصالة ثم امتدت إلى غرفة النوم.

 

وأضافت المعاينة، إن النيران التهمت جميع محتويات الصالة والدولاب بغرفة النوم، وسقوط السقف الخشبي على غرفة الصالة.

 

وأكدت المعاينة، أن الحريق لم يسفر عن أي مصابين أو أي خسائر بشرية.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال صاحب المحل وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.

 

إخماد حريق شقة ببولاق أبو العلا

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في منزل مكون من 3 طوابق بـمنطقة بولاق أبو العلا، دون وقوع أي إصابات.


حريق شقة سكنية ببولاق أبو العلا

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا بالحادث وعلى الفور دفعت الحماية المدنية في القاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث سقفها من الخشب بمنزل مكون من 3 طوابق بشارع محمود رمضان بمنطقة ببولاق أبو العلا.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

