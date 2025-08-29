حجز سيدات يعرضن أنفسهن على راغبي المتعة في أحد الكافيهات بالعجوزة

أمرت نيابة الجيزة بحجز سيدات يعرضن أنفسهن على راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، في أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة العجوزة، 24 ساعة على ذمة التحريات.

غلق كافيه شهير بالعجوزة

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة شنت حملة استهدفت أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة العجوزة، عقب ورود معلومات عن استقطاب بعض السيدات لرواده وعرض أنفسهن على راغبي المتعة بمقابل مادي.

ووفقا للفحص والتحريات، تبين صحة المعلومات، تمكنت قوة أمنية من مداهمة الكافيه وضبط عدد من السيدات أثناء ممارستهن أعمالا منافية للآداب، في حضور بعض المترددين من جنسيات مختلفة.

تم التحفظ على المتهمات، وغلق الكافيه المخالف، وتحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيقات.

