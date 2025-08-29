تفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث انقلاب ميكروباص وإصابة 10 أشخاص بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث انقلاب سيارة ميكروباص باتجاه الرماية، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة، للوقوف على ملابسات الحادث.

وتستمع النيابة لأقوال المصابين وشهود العيان للوقوف على مسببات الحادث، وأمرت معاينة حالة السيارة لمعرفة ما إذا كان الحادث ناتج عن السرعة الزائدة أو عطل مفاجئ.

انقلاب ميكروباص بالجيزة



وتلقت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص تقل عدد من الركاب، ما أدى إلى إصابة 10 منهم، وجرى نقلهم على الفور إلى مستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

كما فرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني بمحيط الحادث، وتم رفع آثار الواقعة لتسيير الحركة المرورية التي تعطلت لفترة وجيزة نتيجة الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

