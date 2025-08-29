السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث انقلاب ميكروباص وإصابة 10 أشخاص بالجيزة

انقلاب ميكروباص-
انقلاب ميكروباص- أرشيفية

أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث انقلاب سيارة ميكروباص باتجاه الرماية، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة، للوقوف على ملابسات الحادث. 

 

وتستمع النيابة لأقوال المصابين وشهود العيان للوقوف على مسببات الحادث، وأمرت معاينة حالة السيارة لمعرفة ما إذا كان الحادث ناتج عن السرعة الزائدة أو عطل مفاجئ.

 

انقلاب ميكروباص بالجيزة


وتلقت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

 

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص تقل عدد من الركاب، ما أدى إلى إصابة 10 منهم، وجرى نقلهم على الفور إلى مستشفى  لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

 

كما فرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني بمحيط الحادث، وتم رفع آثار الواقعة لتسيير الحركة المرورية التي تعطلت لفترة وجيزة نتيجة الحادث.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة الجيزة الرماية غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء سيدة على طفل في مدخل عقار بالجيزة

الأكثر قراءة

التقرير الطبي لسائح أمريكي بعد العثور على جثته داخل شقة بالدقي

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

بعد اهتزاز مستوى الفريق، قرار من الخطيب بشأن 4 نجوم منهم إمام عاشور ومصطفى شوبير

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

ارتفاع الكندوز 36 جنيها والبتلو 25، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ميلان يتخطى ليتشي 2-0 ويحقق انتصاره الأول في الدوري الإيطالي

بعد ما فاق من الغيبوبة، سائق أوبر يروي تفاصيل مثيرة عن مصرع راكبة بصحبته على يد شابين وفتاتين بطريق الساحل

أول ظهور لأنغام بعد أزمتها الصحية في حفل كايروكي بالعلمين الجديدة (صور)

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع إثيوبيا.. الأهلي أمام بيراميدز.. ليفربول ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads