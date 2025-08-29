السبت 30 أغسطس 2025
العلاج الحر يكثف حملاته بالمرور على 177 منشأة ويصدر تراخيص لـ 15 معملا بالدقهلية

أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون صحية الدقهلية عن الموافقة على إصدار 15 ترخيصًا جديدًا للمعامل خلال هذا الأسبوع، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعامل، ضمن جهود تنظيم القطاع الطبي الخاص وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين.

وكثفت إدارة العلاج الحر حملاتها هذا الأسبوع بالمرور على 177 منشأة طبية بمختلف المراكز، شملت 25 عيادة خاصة غير مرخصة، و77 عيادة مرخصة، و15 مركزًا طبيًا أو معملًا غير مرخص، و28 مركزًا طبيًا أو معملًا مرخصًا، إضافة إلى 9 مستشفيات وعيادات تخصصية. 

إعادة فتح 8 منشآت بعد توفيق أوضاعه

كما أسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر لفحص شكاوى، وتنفيذ 8 قرارات غلق إداري، وإصدار 4 إنذارات، بجانب إعادة فتح 8 منشآت بعد توفيق أوضاعها.

وأكد وكيل الوزارة،  الدكتور حمودة الجزار، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة في تشديد الرقابة على القطاع الطبي الخاص، والتأكد من أن العمل يقتصر على المنشآت المستوفية للاشتراطات حفاظًا على صحة المواطنين.

وأوضح أن منح التراخيص من ناحية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من ناحية أخرى، يعكس التزام المديرية بحماية المرضى وتعزيز ثقتهم في الخدمة الصحية.

تنفيذ قرارات الغلق والإنذارات

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن الإدارة تواصل التنسيق لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق والإنذارات، إلى جانب التوسع في منح التراخيص للمنشآت الملتزمة بالاشتراطات الصحية، بما يسهم في تحسين منظومة تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة ويعكس حرص المديرية على الشفافية وضمان بيئة صحية أكثر أمانًا للمواطنين.

