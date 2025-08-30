سيرة والد الرسول وقصة زواجه ووفاته وعمر النبي حينها

سيرة والد الرسول وقصة زواجه ووفاته وعمر النبي حينذاك، ربما لا يعلم كثيرون أن وفاة والد الرسول هي إحدى علامات مولده وبعثته وقد ذكر كتاب السير النبوية العديد والعديد من الأحداث والروايات عن ميلاد وزواج ووفاة والد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا الإطار نستعرض معكم بعضا من سيرة والد الرسول وقصة زواجه ووفاته وعمر النبي حينذاك.

ميلاد عبد الله ونذر عبد المطلب



كان عبد المطلب جَدُّ النبي صلى الله عليه وسلم من سادات وزعماء قريش، فهو رئيس بني هاشم وبني المطلب، وكان معروفا بالمحافظة على العهود، شريفًا مطاعًا جوادًا، وكانت قريش تسميه الفياض لسخائه، وقبل مولد أولاده نذر ـ عبد المطلب ـ إن رزقه الله عشرة من الولد أن ينحر أحدهم، فلما رزقه الله عشرة من الولد: الحارث، والزبير، وحجل، وضرار، والمقوم، وأبو لهب، والعباس، وحمزة، وأبو طالب، وعبد الله، وقد أسلم منهم حمزة والعباس وعاتكة وصفية.

أقرع بينهم أيهم ينحر، فوقعت القرعة على عبد الله أصغر أبنائه وأحبهم إليه، ثم أقرع بينه وبين مائةٍ من الإبل حتى يفديه، فوقعت القرعة على المائة من الإبل.

وهذا الموقف والنذر والفداء من عبد المطلب لابنه عبد الله من الأحداث المشهورة التي سبقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك عبد المطلب الإسلام، إذْ توفي وللنبي صلى الله عليه وسلم ثماني سنوات..



هذا الحدث ـ نذر عبد المطلب ذبح أحد أبنائه ـ ذكره ابن هشام وغيره في السيرة النبوية، والطبري في تاريخه، وابن أبي شيبة في مصنفه، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: ".. كان عبد المطلب بن هاشم نذر إن توافى له عشرة رهط (أي أعطاه الله عشرة أولاد) أن ينحر أحدهم، فلما توافى له عشرة، أقرع بينهم أيهم ينحر (يذبح)، فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحب الناس إلى عبد المطلب، فقال عبد المطلب: اللهم هو أو مائة من الإبل، ثم أقرع بينه وبين الإبل، فطارت القرعة على المائة من الإبل".



وفي السيرة النبوية لابن كثير: ".. ثم أشارت قريش على عبد المطلب أن يذهب إلى الحجاز فإن بها عرافة لها تابع فيسألها عن ذلك، ثم أنت على رأس أمرك إن أمرتْك بذبحه فاذبحه، وإن أمرتك بأمر لك وله فيه مخرج قبلته، فانطلقوا حتى أتوا المدينة فوجدوا العرافة، وهي سجاح - فيما ذكره يونس بن بكير عن ابن إسحاق ـ بخيبر فركبوا حتى أتوها فسألوها، وقصَّ عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه فقالت لهم: ارجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله فرجعوا من عندها، فلما خرجوا قام عبد المطلب يدعو الله، ثم غدوا عليها فقالت لهم: قد جاءني الخبر، كم الدية فيكم؟ قالوا: عشرًا من الإبل، وكانت كذلك، قالت: فارجعوا إلى بلادكم، ثم قربوا صاحبكم وقربوا عشرًا من الإبل، ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم. فخرجوا حتى قدموا مكة فلما أجمعوا على ذلك الأمر قام عبد المطلب يدعو الله، ثم قربوا عبد الله وعشرًا من الإبل، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله، فزادوا عشرًا ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله، فزادوا عشرا فلم يزالوا يزيدون عشرًا عشرا، ويخرج القدح على عبد الله حتى بلغت الإبل مائة، ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل..".



زواج عبد الله بآمنة وحملها

كان عبد الله بن عبد المطلب من أحب ولد أبيه إليه، فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب، …وسنُّه ثماني عشرة سنة، وهي يومئذٍ من أفضل نساء قريش نسبًا وموضعًا، وروي البيهقي في كتابه دلائل النبوة عن محمد بن إسحاق أنه، قال: ثم انصرف عبد المطلب آخذا بيد عبد الله فمر به فيما يزعمون على امرأة من بني أسد بن عبد العزى بن قصي، وهي عند الكعبة، فقالت له حين نظرت إلى وجهه: أين تذهب يا عبد الله؟ فقال: مع أبي.



قالت: لك عندي من الإبل مثل التي نحرت عنك، وقع علي الآن فقال لها: إن معي أبي الآن، لا أستطيع خلافه ولا فراقه، ولا أريد أن أعصيه شيئا.



فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة ووهب يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا , فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا [ ص: 103 ] قال: وذكروا أنه دخل عليها حين ملكها مكانه، فوقع عليها عبد الله، فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم.



قال: ثم خرج من عندها حتى أتى المرأة التي قالت له ما قالت، وهي أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى وهي في مجلسها، فجلس إليها، وقال لها: ما لك لا تعرضين علي اليوم مثل الذي عرضت أمس؟ فقالت: قد فارقك النور الذي كان فيك، فليس لي بك اليوم حاجة وكانت فيما زعموا تسمع من أخيها ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر واتبع الكتب، يقول: إنه لكائن في هذه الأمة نبي من بني إسماعيل.





وفاة والد النبي وعمره حين الوفاة



قال ابن إسحاق: ثم لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب أن هلك وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل به. هذا قول ابن إسحاق. وغيره يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المهد حين توفي أبوه، رويناه عن الدولابي.

وذكر ابن أبي خيثمة: أنه كان ابن شهرين. وقيل: ابن ثمانية وعشرين شهرا - وقبره في المدينة في دار من دور بني عدي بن النجار كان خرج إلى المدينة يمتار تمرا - وقيل: بل خرج به إلى أخواله زائرا وهو ابن سبعة أشهر.

وفي خبر سيف بن ذي يزن: مات أبوه فكفله جده ، وعمه. وروى ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب، قال: بعث عبد المطلب ابنه عبد الله يمتار له تمرا من يثرب فمات بها وهو شاب عند أخواله، ولم يكن له ولد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم.



والذي رجحه الواقدي - وقال: هو أثبت الأقاويل عندنا في موت عبد الله وسببه - أنه كان خرج إلى غزة في عير من عيرات قريش يحملون تجارات، ففرغوا من تجاراتهم وانصرفوا فمروا بالمدينة وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض، فقال: أنا أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار، فأقام عندهم مريضا شهرا، ومضى أصحابه فقدموا مكة فسألهم عبد المطلب ، عن عبد الله، فقالوا: خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار وهو مريض، فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث فوجده قد توفي ودفن في دار التابعة.

قيل: كان بينه وبين ابنه ثمانية وعشرون عاما. وقد تقدم في تزويج عبد الله آمنة ما حكي عن السلف في ذلك.

