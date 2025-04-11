كيف نميز بين ألم الأذن الناتج عن الحساسية والالتهاب ؟

لا تقتصر أعراض الحساسية المزعجة على العيون والجيوب الأنفية والحلق والصدر، بل يمتد تأثيرها ليشمل الأذنين، مسببةً آلامًا مفاجئة وغير متوقعة.

وأكد الدكتور ديلان تيمبرليك، أخصائي الحساسية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، أن "ألم الأذن قد يكون منعطفًا غير متوقع عند الإصابة بالحساسية، ويزيد من حدة الوضع المزعج أصلًا".

كيف تُهاجم الحساسية الأذنين؟

تتسبب الحساسية في ظهور أعراض متنوعة تشمل الدوخة، وتشوش الذهن، والتهاب الحلق، وقلة النوم، وتضع الأذنين أيضًا في دائرة الاستهداف، فحكة وألم الأذن يعتبران من الشكاوى الشائعة خلال موسم الحساسية.

أشار الدكتور تيمبرليك إلى أهمية فهم تشريح الأذن، التي تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية: الأذن الخارجية، والأذن الوسطى، والأذن الداخلية.

تلعب قناة ضيقة تُعرف بقناة استاكيوس دورًا حيويًا في ربط الأذن الوسطى بالجزء الخلفي من الأنف، وتعمل هذه القناة على تصريف السوائل وموازنة الضغط داخل الأذن الوسطى.

وعندما يصاب الشخص باحتقان في الأنف نتيجة للحساسية، يمكن أن يؤدي هذا الالتهاب إلى انسداد جزئي أو كلي في قناتي استاكيوس، وهي حالة تُعرف باسم خلل وظيفة قناة استاكيوس.

يوضح الدكتور تيمبرليك: "قد يشعر المصاب بألم حاد أو خفيف، أو بضغط في الأذنين، وهو شعور مماثل للصعود إلى قمة جبل أو أثناء الطيران. ويصفه البعض بأنه شعور مكتوم وكأن الشخص تحت الماء".

كيف نميز بين ألم الأذن الناتج عن الحساسية والتهاب الأذن؟

قد يصعب تحديد ما إذا كان ألم الأذن ناتجًا عن الحساسية أم عن التهاب الأذن. ولذلك، يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب المختص لتشخيص الحالة وتحديد العلاج الأمثل.

إلا أن طرح بعض الأسئلة على الذات قد يساعد في تضييق نطاق الاحتمالات:

هل يتكرر ألم الأذن في أوقات معينة من السنة؟ تجدر الإشارة إلى أن الحساسية تنتشر بشكل خاص في فصلي الربيع والخريف

هل توجد مسببات حساسية معروفة؟ عادةً ما يرتبط ألم الأذن بحساسية الأنف الناتجة عن حبوب اللقاح، أو الحيوانات الأليفة، أو عث الغبار، أو جراثيم العفن.

ما هي الأعراض الأخرى المصاحبة؟ إذا كان ألم الأذن ناتجًا عن الحساسية، فمن المحتمل أن يعاني الشخص من انسداد وسيلان الأنف، والعطس، والحكة. وبالطبع، تتداخل هذه الأعراض مع أعراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي، التي تُعد السبب الأكثر شيوعًا لالتهابات الأذن. وتشمل العلامات الدالة على التهاب الأذن الحمى، وفقدان الشهية، وإفرازات الأذن.

وأكد الدكتور تيمبرليك على أن "الحساسية لا تسبب التهابات الأذن بشكل مباشر. ومع ذلك، إذا كان هناك خلل في قناة استاكيوس وتراكم للسوائل في الأذن الوسطى نتيجة لعدم تصريفها بشكل جيد، فإن ذلك يخلق بيئة مواتية للالتهابات".

استراتيجيات علاج ألم الأذن الناتج عن الحساسية

تعتمد الاستراتيجية الأساسية لوقف ألم الأذن وتخفيف الضغط على السيطرة على الحساسية نفسها.

تجنب مسببات الحساسية: يوصي الأطباء بتقليل التعرض لمسببات الحساسية المعروفة قدر الإمكان. وخلال موسم حبوب اللقاح، قد يتطلب ذلك إغلاق النوافذ ومنع الحيوانات الأليفة من نقل حبوب اللقاح إلى المنزل عبر الاستحمام المتكرر وتقييد حركتها.

تناول أدوية الحساسية: تُستخدم الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية بشكل شائع في علاج الحساسية. فعلى سبيل المثال، تعمل الستيرويدات الأنفية مثل فلوتيكازون على تخفيف التهاب الأنف والحلق. بينما تعيق الأدوية الفموية التي تحتوي على لوراتادين وفيكسوفينادين ردود الفعل التحسسية في الجسم. وفي الحالات الشديدة، قد يوصي الطبيب بأدوية تُصرف بوصفة طبية لتخفيف الأعراض.

التفكير في حقن الحساسية: تعتمد حقن الحساسية على إعطاء جرعات صغيرة من مسبب الحساسية لتحفيز استجابة مناعية. وتزداد الجرعات تدريجيًا، مما يساعد الجسم على التعود على مسبب الحساسية وتقليل رد فعله عند التعرض له في البيئة المحيطة. وتتوفر حقن الحساسية لمعظم مسببات الحساسية التي تسبب عادةً ألم الأذن.

استشارة طبيب الأطفال بشأن المضادات الحيوية: "تُعد المضادات الحيوية علاجًا شائعًا لالتهابات الأذن، ولكنها لن تكون فعالة إذا كان الألم ناتجًا عن تراكم الضغط فقط وليس عن عدوى"، كما ينبه الدكتور تيمبرليك. ويضيف أن "العلاجات المنزلية قد تكون فعالة في بعض الحالات".

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