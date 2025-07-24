الصحة تكشف آخر موعد لإجراء المسح السمعي لحديثي الولادة

كشفت وزارة الصحة عن الموعد المناسب لإجراء المسح السمعي لحديثي الولادة لتجنب مشاكل ومضاعفات ضعف وفقدان السمع وهو خلال ٢٨ يومًا من الولادة مشيرة إلى أنه لا يمكن إجراء هذا الفحص بعد مرور 28 يومًا من الولادة.

المسح السمعي لحديثي الولادة

أكدت وزارة الصحة أن الفحص يتم بالمجان ضمن مبادرة فحص حديثي الولادة حيث تتواجد الحملة في كل محافظات الجمهورية يوميًّا من ٩ صباحًا حتى ٩ مساءً.

وأكدت وزارة الصحة أنه يتم فحص غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن المبادرة.

وأشارت وزارة الصحة أن عدم اجتياز الطفل للاختبار، لا يعني الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.

الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع

وأكدت أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.



وقالت وزارة الصحة، إن شهادة الميلاد تم تحديثها، وإدراج خانة الفحص السمعي بها، حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية.

وتابعت أنه تم تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب مدخلي البيانات التابعين للوحدات الصحية، بكافة محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.

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