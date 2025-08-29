حبس 3 أشخاص لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك" بالحوامدية

أمرت نيابة الجيزة بحبس 3 أشخاص لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على المتهمين بسرقة توك توك

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن التضرر من 3 أشخاص لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة.



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (عامل توصيل طلبات - مقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة، وبسؤاله قرر أنه حال توقفه بمركبة التوك توك "ملكه أمام منزله فوجئ بقيام (3 أشخاص) بالاستيلاء عليها ولاذوا بالهرب.

ونجحت قوات الأمن في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المركبة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

