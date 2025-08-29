الجمعة 29 أغسطس 2025
نتنياهو يزعم: إسرائيل لن تسمح لحماس بتكرار فظائع 7 أكتوبر

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، إن دولة الاحتلال لن تسمح لحركة حماس بتكرار "الفظائع" التي ارتكبت في 7 أكتوبر وأنها تتحرك لهزيمتها وعودة جميع الرهائن، وذلك على حد تعبيره.

 

القضاء النهائي على حماس

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء: "نحن نغير وجه الشرق الأوسط ولا أعتقد أن الحرب استغرقت وقتا أطول مما يجب"، وذلك على حد زعمه.

وادعى نتنياهو: "نقترب من المرحلة الأخيرة للحرب وهي القضاء النهائي على حماس.. هدفنا الآن تحرير غزة من حماس وليس تفريغها من سكانها كما يروج البعض".

 

لا أحد يستطيع إجبار ترامب على فعل شيء لا يريده

وتابع رئيس وزراء الاحتلال مزاعمه: "ممتنون للمساعدات العسكرية الأمريكية لكننا نتبادل مع واشنطن معلومات استخباراتية لا تقدر بثمن.. الحديث عن أن أمريكا تفعل ما تريده إسرائيل مجرد هراء فلا أحد يستطيع إجبار ترامب على فعل شيء لا يريده".

واستطرد نتنياهو: "هناك أفكار عدة بشأن غزة وسأوافق إذا أرادت الولايات المتحدة التدخل وإدارة القطاع.. يمكن أن يكون لغزة مستقبل مختلف وإذا أرادت أمريكا أن تستثمر فيها فسيكون أمر جيد".

نتنياهو 7 أكتوبر رئيس وزراء الاحتلال حماس غزة

