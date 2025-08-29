"درويش" في المقدمة و"المشروع إكس" الأخير، إيرادات السينما أمس الخميس

تتنافس سبعة أفلام على المركز الأول للإيرادات، وحققت دور العرض أمس الخميس إيرادات لا بأس بها، فجاء في المقدمة فيلم درويش، للفنان عمرو يوسف بإيرادات بلغت مليونا و600 ألف جنيه.

وجاء في المركز الثاني فيلم الشاطر بإيرادات بلغت 919 ألف جنيه، بينما حقق فيلم ماما وبابا، إيرادات بلعت 892 ألف جنيه، وهو أحدث الأفلام التي طرحت بالسينمات.

وحقق فيلم روكي الغلابة إيرادات بلغت 646 ألف جنيه، في الوقت الذي حقق فيه فيلم أحمد وأحمد، 117 ألف جنيه، وحقق فيلم ريستارت، 27 ألف جنيه.

أما المركز الأخير فكان لفيلم “المشروع إكس”، الذي حقق 12 ألف جنيه فقط، وهذا بسبب مشاركته المبكرة في الموسم السينمائي، والذي حقق خلالها إيرادات ضخمة منذ اليوم الأول لطرحه.

العرض الخاص لفيلم بابا وماما

جدير بالذكر أن فيلم "ماما وبابا" هو أحدث الأفلام التي طرحت بالسينمات، وهو من بطولة محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس، وتأليف محمد صادق وإنتاج محمد رشيدي “رشيدي فيلم”، وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي، ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي في العديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت البوستر الرسمي الأول لفيلم "ماما وبابا"، والذي يقوم ببطولته النجم الكوميدي محمد عبد الرحمن توتا، والفنانة ياسمين رئيس، ويجمع بينهما العديد من المواقف الكوميدية، وذلك استعدادا لعرضه بالسينمات ٢٧ أغسطس بمصر، و١١ سبتمبر بجميع سينمات الوطن العربي.

