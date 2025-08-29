الجمعة 29 أغسطس 2025
حوادث

النيابة تستمع لأقوال الشهود في حادث انفجار ماسورة صرف بالجيزة

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

 تجري نيابة الجيزة، تحقيقات موسعة في حادث انفجار ماسورة صرف صحي خلال غلق محبس خط ناقل للصرف الصحي (عداية) تنفذه إحدى شركات المقاولات، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 3 آخرين من طاقم العمل.

وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن الحادث وقع خلال إجراء 4 عمال من شركة خاصة المنفذة لمشروع خط الصرف بالقرية لأعمال غلق محبس رئيسي، ما أدى إلى انفجار الماسورة وسقوطهم داخل البالوعة.

وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفى، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين. 

 

مصرع عامل وإصابة 3 آخرين بالعياط

 البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغ بوقوع حادث خلال إجراء 4 عمال من شركة خاصة المنفذة لمشروع خط الصرف بالقرية لأعمال غلق محبس رئيسي، ما أدى إلى انفجار الماسورة وسقوطهم داخل البالوعة.

وأسفر الحادث عن وفاة العامل عماد م (46 عاما) من قرية بهبيت، حيث جرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى العياط تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين الـ 3 إلى المستشفى ذاتها، بينهم حالة خطرة، وحالتين في تحسن نسبي.

وتم الدفع بفرق الإسعاف على الفور إلى موقع البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي مضاعفات الحادث. 

