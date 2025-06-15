وزير التعليم في تصريحات حصرية لـ رفعت فياض: قطع الطريق على ظاهرة الغش بـ لجان "أولاد الأكابر" بالثانوية العامة.. استبدال أى لجنة يثبت تورطها وعقوبات رادعة ومتابعة دقيقة لعدد من اللجان في 4 محافظات

فى تصريح حصري لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف للزميل رفعت فياض أكد فيه أن الوزارة قررت هذا العام تغيير أى لجان مراقبة فى امتحانات الثانوية العامة ونقلها إلى لجان أخرى بشكل مستمر إذا نما إلى علم الوزارة أن هناك أى نوع من أنواع الإتفاق غير المقبول بين بعض أولياء الأمور فى أى مكان على مستوى الجمهورية وبين بعض المراقبين ببعض اللجان لتسهيل عملية الغش لأبنائهم فى هذه اللجان.

وأنه سيتم على الفور استبدال هذه اللجنة بلجنة أخرى من مكان آخر ونقل أعضاء هذه اللجنة المشبوهة إلى مكان آخر وإلى لجنة أخرى مع استمرار تتبع أفراد هذه اللجان لحين ثبوت التهمة عليهم من عدمه لإتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم فى حالة ثبوتها وذلك طوال فترة إمتحانات الثانوية العامة وحتى يوم 10 يوليو القادم.

وأكد الوزير أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه بشكل احترازى طوال أيام إمتحانات الثانوية العامة حتى نضمن سلامة العملية التعليمية بمختلف لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وعدم إتاحة الفرص لأى طرف لتسهيل عملية الغش فى هذه الشهادة التي تشهد دائما أكبر محاولات الغش فى جميع أشكال الإمتحانات فى مصر وذلك بعد أن استشرت هذه الظاهرة المؤسفة طوال السنوات الماضية طوال بعدة محافظات، بل وكان بها لجان مشهورة بلجان " أولاد الأكابر " التى كان يتم الترتيب لها مسبقا من جانب عناصر متعددة لإتاحة الفرصة لعملية الغش الجماعى لطلاب هذه اللجان، وهى اللجان التى قررت الوزارة منع إجراء أى إمتحانات بها حاليا.

و قرر الوزير ذلك بعد أن نما إلى الوزارة أن هناك بعض القرى سواء فى الوجه البحرى خاصة محافظات الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ أو فى محافظات الصعيد وفى مقدمتها محافظة سوهاج قامت بإجراء ترتيبات فاسدة بين أولياء الأمور وبين القائمين ببعض هذه اللجان الذين سيقوم بعملية المراقبة فى هذه اللجان وقاموا بجمع ملايين الجنيهات من أولياء الأمور لأعضاء هذه اللجان مقابل السماح من جانب أعضاء لأبنائهم طلاب الثانوية العامة بالغش فى لجان الامتحانات والحصول على مجاميع عالية زائفة لاتعبر عن مستواهم الحقيقى بل ويلتحقون بعد ذلك للأسف بكليات قد لا يستطيعون الدراسة بها وفى مقدمتها كليات القمة لأنهم غير مؤهلين للدراسة بها ولأنهم التحقوا بها بدرجات عالية بالغش والتدليس وليس بمجهود هؤلاء الطلاب ـ وهى أخطر ظاهرة في العملية التعليمية لأنها تعلي من ثقافة الغش سواء لدى الطلاب أو أولياء الأمور، وتخلق أجيالا فاسدة بعد ذلك ويسهل عليهم الوقوع فى أى مظهر من مظاهر الفساد فى وظائفهم بعد تخرجهم بعد أن يكونوا جنوا ثمار الغش الذى اعتمدوا عليه فى دراستهم وساعدهم ايضا فى الحصول على مؤهلات زائفة.

وبالنسبة لهذه اللجان سيتم تتبعها بدقة وفى حالة ثبوت هذه الجريمة سيوقع على أفرادها أشد العقاب القانوني والجنائى لتكون عبرة للجميع وحتى تتوقف هذه الظاهرة المؤسفة.



شكل امتحانات هذا العام

لكن كيف تسير امتحانات الثانوية العامة التى بدأت اليوم السبت بالمواد التى لا تضاف للمجموع وهى مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية بعد أن أصبح بها شهادتين هذا العام الأولى للطلاب القدامى الباقون للإعادة وعددهم 45 ألف طالب وطالبة والثانية لطلاب الثانوية العامة الحديثة التى تبدأ لأول مرة هذا العام وعددهم 768 ألف طالب وطالبة أى بإجمالى 813 ألف طالب وطالبة ؟ وما هو عدد ودرجات ومجموع المواد التي يتمحن فيها طلاب كلا الشهادتين؟

كما هو معروف يصل عدد مواد الثانوية القديمة التي يمتحن فيها الطلاب هذا العام نفس عدد المواد الإجبارية التى تم امتحانهم فيها العام الماضي وعددها 7 مواد وإجمالى درجاتها 410 درجة، وستكون درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية ضمن المجموع.

أما مواد الثانوية الحديثة فيصل عدد موادها خمس مواد فقط ويصل إجمالى درجاتها 320 درجة لكن درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية ستكون خارج المجموع وستكون شرط نجاح فقط.

وبذلك ستكون امتحانات الثانوية العامة القديمة بموادها التى تضاف للمجموع كالآتى:

هناك ثلاث مواد ستكون إمتحانات موحدة بشعبها الثلاث ( العلمى علوم، والعلمى رياضة، والأدبى ) وهى مواد: اللغة العربية ـ اللغة الأجنبية الأولى ـ واللغة الأجنبية الثانية بالإضافة إلى 4 مواد تخصصية للقسم الأدبى وهى: التاريخ ـ علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق

ـ وفى شعبة علمى رياضة مواد: الفيزياء ـ الكيمياء ـ الرياضة البحتة ـ الرياضة التطبيقية.

وفى شعبة علمى علوم مواد: الفيزياء ـ الكيمياء ـ الأحياء ـ الجيوليوجيا.

• أما بالنسبة للثانوية العامة الحديثة فسوف تتوحد امتحانات مادتى اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعب الثلاث ـ لكن بالنسبة لشعبة علوم علوم فسوف يكون بها ثلاث مواد تخصصية أخرى وهى: الكيمياء ـ الأحياء ـ الفيزياء.

ـ وفى شعبة علمى رياضة مواد تخصصية أخرى وهى: الرياضيات ـ الكيمياء ـ الفيزياء.

ـ وفى شعبة الأدبى سيكون هناك ثلاث مواد تخصصية أخرى أيضا وهى: التاريخ ـ الجغرافيا ـ الإحصاء.

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