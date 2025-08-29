عودة راشفورد، قائمة إنجلترا لمعسكر سبتمبر

أعلن توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا، قائمة منتخبه استعدادًا لمعسكر شهر سبتمبر المقبل.

وشهدت قائمة إنجلترا، استبعاد ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد.

بينما يظهر الثنائي جيد سبنس مدافع توتنهام، وإليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست لأول مرة في قائمة منتخب إنجلترا، كما عاد ماركوس راشفورد لاعب برشلونة، إلى قائمة منتخب إنجلترا بعد غيابه عن المنتخب لفترة طويلة.

وجاءت قائمة إنجلترا كالتالي:

حراس المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، جيمس ترافورد (مانشستر سيتي)



المدافعون: دان بيرن (نيوكاسل يونايتد)، مارك جويهي (كريستال بالاس)، ريس جيمس (تشيلسي)، إزري كونسا (أستون فيلا)، مايلز لويس سكيلي (أرسنال)، تينو ليفرامينتو (نيوكاسل يونايتد)، جيد سبنس (توتنهام هوتسبير)، جون ستونز (مانشستر سيتي).

لاعبو خط الوسط: إليوت أندرسون (نوتنغهام فورست)، مورغان جيبس ​​وايت (نوتنغهام فورست)، جوردان هندرسون (برينتفورد)، ديكلان رايس (أرسنال)، مورغان روجرز (أستون فيلا)، آدم وارتون (كريستال بالاس)

الهجوم: جارود بوين (وست هام يونايتد)، إيبيريتشي إيز (أرسنال)، أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد)، هاري كين (بايرن ميونخ)، نوني مادويكي (أرسنال)، ماركوس راشفورد (برشلونة، إعارة من مانشستر يونايتد)، أولي واتكينز (أستون فيلا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.