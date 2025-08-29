الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريبيرو يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة بيراميدز

ريبيرو
ريبيرو

 يعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبيه اليوم، استعدادا لموقعة بيراميدز المقرر لها غدا السبت فى الدوري الممتاز.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته لمواجهة بيراميدز فى الجولة الخامسة من مباريات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

 ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء الغد باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وقررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز أمام  الأهلي في الدوري إلى استاد السلام بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بأرضية استاد القاهرة.

الإسباني خوسيه ريبيرو الأهلي الأهلي ضد الأهرام

