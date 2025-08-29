انطلاق برنامج "صيف قطاع المسرح" بساحة الهناجر (صور)

افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، مساء أمس الخميس، برنامج "صيف قطاع المسرح" الذى ينظمه القطاع لمدة ١٥ ليلة عرض، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك بعد أن وافق وزير الثقافة، أن يقدم البرنامج هذا العام مجانا للجمهور.

حفل الفنانة فاطمة محمد علي

وأحيت الفنانة فاطمة محمد علي، الليلة الأولى لبرنامج صيف قطاع المسرح، وتألقت بصوتها العذب فى باقة من أشهر أغانى زمن الفن الجميل منها: " ودارت الأيام لكوكب الشرق أم كلثوم، حمدلله على السلامة لنجاة، هيا دي هيا فرحة الدنيا للعندليب عبد الحليم حافظ، يمكن على باله حبيبي لعفاف راضي"، وغيرها من الأغانى الشهيرة، وقد تفاعل معها الجمهور بترديد الأغانى.

برنامج صيف قطاع المسرح

ويشارك فى البرنامج هذا العام، مجموعة من الفرق الفنية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، منها: "فرقة رضا للفنون الشعبية، الفرقة القومية للفنون الشعبية، فرقة أنغام الشباب، فرقة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية".

كما تشارك الفرقة الموسيقية التابعة للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، فى فعاليات البرنامج بمجموعة من الفقرات الغنائية لأشهر أغاني نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي.

وانطلاقا من دعم القطاع للأصوات الغنائية المميزة، من المقرر أن تشارك كوكبة أخرى من الأصوات الطربية فى فعاليات البرنامج وهم: " الفنان علي الألفي، الفنانة أميرة رضا، الفنانة رباب ناجي، الفنانة فاطمة عادل، الفنانة آية عبد الله"، كما تشارك فرقة أعز الناس وفرقة فلكلوريتا فى فعاليات البرنامج أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.