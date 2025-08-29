الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

سعر الألومنيوم
سعر الألومنيوم

تشهد  أسعار الألومنيوم، استقرار ملحوظا بنهاية تعاملات  شهر أغسطس الجاري، وذلك طبقًا للأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم، لأسعار منتجاتها داخل الأسواق المحلية، والتى يتم إعلانها مع بداية كل شهر.

أسعار الألومنيوم اليوم 

ووفقا لأسعار شركة مصر للألومنيوم، فإن أسعار الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H14 سجلت اليوم 150.150 ألف جنيه تسليم مخازن نجع حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة.

-سجلت أسعار السلك 9 مم 9.5 مم H12  نحو 150 ألف جنيه. 

- سجلت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 أمتار) نحو 140 ألف جنيه.

- بلغت أسعار لفات الألومنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه.

- بلغت أسعار شرائح الألومنيوم البارد نحو 158 ألف جنيه، ولفات الألومنيوم البارد نحو 156 ألف جنيه. 

شركة مصر للألومنيوم

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير.

إنتاج الألومنيوم

وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا، وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الألومنيوم شركة مصر للالومنيوم أسعار الألومنيوم اليوم

الأكثر قراءة

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

هل تعرض الكينج لأزمة صحية جديدة؟ نكشف سبب تواجد محمد منير في ألمانيا (خاص)

كأس الخليج للشباب، منتخب مصر يتأخر 2-0 أمام عمان في الشوط الأول

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads