السيد بدير، ترك الطب حبا في الفن وكرمه عبد الناصر بسبب اثنين من أبنائه

السيد بدير، أبو الأبطال، فنان شامل كاتب سيناريو وحوار وممثل ومخرج، قدمت أعماله في الاذاعة والمسرح والسينما والتليفزيون، بدأ مشواره الفنى مع مسرح رمسيس بمسرحية " الاستعباد “ تمثيلًا وإخراجًا عام 1938،، أما شهرته كممثل سينمائي فجاءت بعد أدائه دور عبد الموجود كبير الرحيمية قبلي، رحل في مثل هذا اليوم عام 1986.



ولد الفنان القدير السيد بدير عام 1915، عشق الفن منذ صغره فالتحق بفريق التمثيل بالمدرسة، تخرج في كلية الطب البيطري، لكنه ترك الطب من أجل العمل بالمسرح والسينما، بدأ حياته مدرسًا بمدرسة رقي المعارف الثانوية بشبرا وكانت أولى تجاربه الفنية على المسرح المدرسي من خلال مسرحية "الناصر صلاح الدين ومملكة أورشليم، ثم كانت البداية مع جمعية أنصار التمثيل التي كانت تضم الفنانين سليمان نجيب ومحمد عبد القدوس وعبد الوارث عسر.

الإذاعة أولى محطاته

عندما افتتحت الإذاعة في أوائل الثلاثينيات اختار الفنان السيد بدير كروان الإذاعة محمد فتحي ليعمل مترجمًا لمسرحيات المسرح العالمي، كما عمل في نفس الوقت مؤلفًا للتمثيليات ومخرجًا لها، فكتب وأخرج أكثر من 3000 عمل فني حتى تم تعيينه مديرًا عامًا لمراقبة التمثيليات فكبيرًا للمخرجين الاذاعيين.

ما يعجبنيش أشهر برامجه

كما عمل السيد بدير مقدمًا لبرامج الإذاعة في بداياتها وكانت أول أعماله برنامج نقدي اجتماعي باسم "ما يعجبنيش" عام 1935، ثم طرده الملك السابق فاروق بسبب تمثيله وإخراجه تمثيلية فيها إسقاط عليه تحكي قصة حاكم فاسد.

الفنان السيد بدير



وفي المسرح ساهم السيد بدير في إنشاء مسرح التليفزيون الذي كان مكونًا من 14 فرقة وقدم أكثر من 400 مسرحية تأليفًا وتمثيلًا وإخراجًا من أشهرها: حبيبي كوكو، مراتي قمر صناعي، الزوج العاشر.

فيلم العزيمة كتب البداية

اتجه الفنان السيد بدير إلى السينما حين اختاره المخرج كمال سليم عام 1939 في دور المأذون في فيلم "العزيمة" ثم اختاره الفنان أحمد سالم في فيلم "إني حائرة" قدم بعدها أكثر من مائتي فيلم أشهرها: السوق السوداء، وحيدة، جعلوني مجرمًا، المجد، أم رتيبة، بياعة الخبز، فتوات الحسينية، وكان آخر أفلامه فيلم "السلخانة" عام 1982 وآخر فيلم أخرجه "أرملة في ليلة الزفاف" عام 1947.

ثنائي مع إسماعيل ياسين

عمل السيد بدير مع الكوميديان إسماعيل ياسين في العديد من الأعمال الفنية، منها أفلام: كابتن مصر، حلاق بغداد، اديني عقلك، إسماعيل يس في الأسطول، إسماعيل يس في الطيران وغيرها.



قدم السيد بدير للسينما العديد من السيناريوهات لأنجح الأفلام في السينما بدأها بسيناريو: تيتاوونج، شيء من لا شيء، دايمًا في قلبي، ريا وسكينة وشباب امرأة لصلاح أبو سيف، شباب امرأة، أنا حرة، الوسادة الخالية، رصيف نمرة 5، ابن حميدو، الأسطى حسن، النائب العام، الماضي المجهول.

السيد بدير مع محمود المليجي فى أحد الأفلام

تولى الفنان السيد بدير منصب رئيس مؤسسة السينما والمسرح والموسيقى بدرجة وكيل وزارة، وكرمه الرئيس جمال عبد الناصر بمنحه جائزة الدولة التقديرية للفنون وكذلك وسام الجمهورية عام 1957 ومنحتة أكاديمية الفنون جائزة الدولة التقديرية للمرة الثانية عام 1988 وكانت بعد رحيله تقديرًا لمشواره الفني وتضحيته باثنين من أولاده فى سبيل الوطن.

فقد اثنين من أولاده

تزوج السيد بدير المطربة شريفة فاضل وأنجب منها ابنه سيد بدير الضابط الطيار بالقوات المسلحة الذي استشهد في حرب 1973 وغنت من أجله أغنية أم البطل، أيضًا للسيد بدير ابن من زوجة أولى هي ابنة عمه هو العالم الدكتور سعيد بدير الذي قتل رميًا من شرفة منزله بسبب أبحاثه العلمية في عالم الأقمار الصناعية، أصيب بعدها بضعف البصر وعدم القدرة على الحركة، ومن هنا لقب بدير بأبو الأبطال.

