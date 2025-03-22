أغاني عبد العزيز محمود لرمضان.. «مرحب شهر الصوم» أيقونة الشهر الكريم.. لجنة النصوص بالإذاعة تختارها رمزًا للمناسبة العظيمة.. وهذا سر تنافسه مع شريفة فاضل

استطاع المطرب الراحل عبد العزيز محمود (1914-1991) أن يترك بصمة لا تُنسى في استقبال شهر رمضان المعظم من خلال أغنيته الشهيرة "مرحب شهر الصوم مرحب"، التي أصبحت أيقونة رمضانية تتنافس مع أشهر الأغاني المرتبطة بالشهر الكريم، مثل "رمضان جانا" و"والله لسه بدرى يا شهر الصيام" للمطربة شريفة فاضل. ومع ذلك، ظلت أغنية عبد العزيز محمود تحمل طابعًا خاصًا يجمع بين البهجة والروحانية، مما جعلها واحدة من أكثر الأغاني المحببة لدى المصريين خلال الشهر الفضيل.

المطرب عبد العزيز محمود

"مرحب شهر الصوم".. أنشودة رمضانية بلمسة صوفية

كتب الشاعر محمد علي أحمد كلمات أغنية "مرحب شهر الصوم مرحب"، التي لحنها وغناها عبد العزيز محمود، لتصبح أنشودة رمضانية يغلب عليها الطابع الصوفي. تتناول الأغنية مظاهر الاحتفال المصري بشهر رمضان، وتعكس العادات والتقاليد المصرية الأصيلة التي تميز الشهر الكريم، مثل الفرحة والبهجة والاستعداد الروحي والمادي لاستقباله. وتظهر الأغنية مدى الشوق والانتظار لقدوم رمضان، مما يجعلها تعبيرًا صادقًا عن مشاعر المصريين تجاه هذا الشهر المبارك.

عبد العزيز محمود مطرب اغنية مرحب شهر الصوم

نجاح الأغنية وانتشارها الواسع

لاقت أغنية "مرحب شهر الصوم" إقبالًا كبيرًا منذ لحظة ظهورها، حيث تم تسجيلها في حديقة معهد الموسيقى العربية بشارع رمسيس، بحضور المطرب محمد عبد المطلب، الذي كان صديقًا مقربًا لعبد العزيز محمود. وقد حصل محمود على 130 جنيهًا كأجر عن الأغنية، التي سرعان ما انتشرت في الإذاعة وحفلات أضواء المدينة، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من طقوس استقبال رمضان.

المطرب خفيف الظل عبد العزيز محمود

اختيار الأغنية كرمز لرمضان

في عام 1966، اختارت لجنة النصوص بالإذاعة المصرية، برئاسة الموسيقار محمد حسن الشجاعي، أغنية "مرحب شهر الصوم" لتكون الأغنية الرسمية لاستقبال شهر رمضان. وأعجب الشجاعي بالكلمات والألحان، واختار عبد العزيز محمود لتقديمها، مما ساهم في ترسيخها كأغنية رمضانية خالدة. كما تم تعديل كلمات الأغنية لتناسب وداع الشهر الكريم، لكنها لم تحقق نفس النجاح الذي حققته كأغنية استقبال، حيث ظلت مرتبطة في أذهان الجمهور ببداية رمضان.

كلمات الأغنية.. بين الترحيب والوداع

تبدأ الأغنية بمطلع يعبر عن فرحة المصريين بقدوم رمضان:

"مرحب شهر الصوم مرحب.. لياليك عادت في أمان / بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان".

وتتوالى الكلمات التي تعبر عن فضل الشهر الكريم وبركاته، مثل:

"بيزيد معاك نور الإسلام.. فضل وبركات / لياليك محلاها يا رمضان.. ويا محلي بهاها يا رمضان".

أما في العشر الأواخر من رمضان، تم تعديل كلمات المطلع لتناسب وداع الشهر، فغنى عبد العزيز محمود:

"مهلا شهر الصوم مهلا.. لياليك عدت بأمان / بعد انتظارنا وشوقنا إليك.. عديت يا رمضان".

لكن الجمهور ظل يتذكر الأغنية كأغنية ترحيب، ولم تنجح في منافسة أغنية شريفة فاضل "والله لسة بدرى يا شهر الصيام".

عبد العزيز محمود فى إحدى سهرات رمضان مع أحمد بدرخان وزوزو نبيل

عبد العزيز محمود.. ربان الأغنية الشعبية

لقب عبد العزيز محمود بـ"ربان الأغنية الشعبية"، حيث تميز بأدائه الخفيف والمرح، الذي جعله نجمًا في الأفراح والموالد. وقد قدم العديد من الأغنيات الشهيرة، مثل "منديل الحلو" و"تاكسي الغرام"، بالإضافة إلى مشاركته في السينما والإذاعة. كما كان شخصية اجتماعية محبوبة، شارك في العديد من الحفلات والسهرات الرمضانية، مثل تلك التي نشرتها مجلة "آخر ساعة" عام 1954، والتي ظهر فيها مع المخرج أحمد بدرخان والفنانة زوزو ماضي أثناء تصوير فيلم "علشان عيونك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.