الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

باستثناء "أبو تلات"، رفع الرايات الصفراء على جميع شواطئ الإسكندرية غدا

الإسكندرية
الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حالة البحر غدا الجمعة، بناءً على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية.

وضع سوزي الأردنية وعلياء قمرون على قوائم الممنوعين من السفر

حبس سائق توك توك متهم بالتحرش بسيدة أجنبية بمقابر الشافعي 4 أيام

وأكدت إدارة السياحة والمصايف، في بيان أنه سيتم رفع الرايات الصفراء على شواطئ الإسكندرية الشرقية والغربية  مما يعني السماح بالسباحة فقط داخل المناطق الآمنة المحددة من قِبل رجال الإنقاذ.


وأوضحت السياحة والمصايف، أنه سيتم رفع الرايات الصفراء بجميع الشواطئ ما عدا شواطئ ابو تلات ترفع فيها الرايات الحمراء ويسمح للرواد بالجلوس علي الرمال فقط ويمنع  نزول البحر لرواد شواطئ ابو تلات.

 وشددت الإدارة المركزية على مستأجري الشواطئ اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، ومتابعة حالة البحر والإعلان عنها كل ساعة، مع موافاة الإدارة بكافة المستجدات، والتزام عمال الأبراج بأماكنهم ومنع نزول البدالات نهائيًا وتواجد وتأهب رجال الإنقاذ واستعدادهم الكامل طوال اليوم.

  وأهابت بالرواد الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ، والسباحة فقط في المناطق الآمنة المخصصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالاسكندرية للسياحة والمصايف الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

وضع سوزي الأردنية وعلياء قمرون على قوائم الممنوعين من السفر

حبس سائق توك توك متهم بالتحرش بسيدة أجنبية بمقابر الشافعي 4 أيام

لطلاب الدور الثاني، آخر موعد لتسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2025

الأكثر قراءة

خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

أسعار المانجو اليوم الجمعة، ارتفاع الصديقة والجولك 7 جنيهات وانخفاض السكري

دخلت الجحيم بـ"مزاجها"، البرازيل تستقبل مواطنتها الوحيدة الناجية من "داعش" في سوريا والعراق

لطلاب الدور الثاني، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads