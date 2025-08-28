رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالدقيق في البدرشين (صور)

نجحت الخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة في تسيير الحركة المرورية وفتح الطريق أمام قائدي السيارات بقرية أبو رجوان في منطقة البدرشين، ورفع آثار انقلاب سيارة نقل محملة بأطنان من الدقيق، والتي تسببت في زحام مروري بالطريق.

انقلاب سيارة نقل محملة بالدقيق بالبدرشين

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالدقيق في أحد الشوارع بقرية أبو رجوان بدائرة قسم شرطة البدرشين، مما تسبب في توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم الدفع برجال المرور لمكان الحادث.

انقلاب سيارة نقل محملة بالدقيق بالبدرشين

انقلاب سيارة نقل محملة بالدقيق بالبدرشين

انقلاب سيارة نقل محملة بالدقيق بالبدرشين

وتم الدفع بقوات المرور التي نجحت في رفع السيارة عبر الأوناش، وتنظيف الطريق عبر معدات الوحدة المحلية، وانتظمت حاليا حركة قائدي السيارات.

وتبين بالفحص من خلال رجال المباحث انقلاب سيارة نقل محملة بالدقيق نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار إحالته للنيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.