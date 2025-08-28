الجمعة 29 أغسطس 2025
حوادث

رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالدقيق في البدرشين (صور)

نجحت الخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة في تسيير الحركة المرورية وفتح الطريق أمام قائدي السيارات بقرية أبو رجوان في منطقة البدرشين، ورفع آثار انقلاب سيارة نقل محملة بأطنان من الدقيق، والتي تسببت في زحام مروري بالطريق.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالدقيق في أحد الشوارع بقرية أبو رجوان بدائرة قسم شرطة البدرشين، مما تسبب في توقف الحركة المرورية أمام السيارات،  وتم الدفع برجال المرور لمكان الحادث.

وتم الدفع بقوات المرور التي نجحت في رفع السيارة عبر الأوناش، وتنظيف الطريق عبر معدات الوحدة المحلية، وانتظمت حاليا حركة قائدي السيارات.

 

وتبين بالفحص من خلال رجال المباحث انقلاب سيارة نقل محملة بالدقيق نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار إحالته للنيابة العامة.

ads