الوطنية للانتخابات: تطبيق إلكتروني يضمن متابعة دقيقة لتصويت المصريين بالخارج ونشيد بدور الإعلام

أكد المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، أن الهيئة تعتمد تطبيقًا خاصًا لتصويت المصريين بالخارج، يتيح لها المتابعة اللحظية للعملية الانتخابية داخل اللجان الفرعية منذ دخول أول ناخب وحتى إغلاق الصناديق، مرورًا بعملية الاقتراع ووضع أوراق التصويت داخل الصندوق، وصولًا إلى إجراء الفرز إلكترونيًا عبر برنامج مُعَد خصيصًا بمعرفة الهيئة، بما يعزز من الشفافية والنزاهة في إدارة العملية الانتخابية.

وأضاف أن دور الهيئة الوطنية للانتخابات يتمثل في تمكين أي مصري مقيم بالخارج من الإدلاء بصوته، وذلك وفقًا للقانون وبالتنسيق مع وزارة الخارجية لإعداد اللجان الفرعية بمختلف الدول، مؤكدًا أن حجم الإقبال أو الكثافة التصويتية لا يخص الهيئة، وإنما يظل هدفها الأساسي هو تيسير مشاركة المصريين في الاستحقاقات الانتخابية دون النظر لمعدلات الحضور.

إجراءات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية

وتُجرى عملية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء التصويت بإشراف رئيس اللجنة وبحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين الصادر لهم توكيل من مصلحة الشهر العقاري.

ويبدأ رئيس اللجنة بتحديد صناديق الاقتراع التي سيتم البدء بفرزها، مع مراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المطابقة لمحضر الإجراءات رقم 8 ش.

ويتم فتح الأقفال البلاستيكية لكل صندوق على حدة، ثم تُفرغ محتويات الصندوق على الطاولة أمام الحضور.

تُعرض الصناديق بعد تفريغها لإثبات خلوها تمامًا من أي أوراق.

وتُفرد بطاقات الاقتراع واحدة تلو الأخرى على ظهرها، ويتم التأكد من وجود ختم اللجنة أو توقيع رئيس اللجنة.

وتُقسم البطاقات إلى مجموعتين: الأولى للأصوات الباطلة، والثانية للأصوات الصحيحة.



يتم حصر الأصوات الباطلة والصحيحة ويُثبت عددها في محضر إجراءات الفرز.

المرشحون بجولة الإعادة في انتخابات الشيوخ





وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في عدد من المحافظات، وذلك على النحو التالي:

محافظة الغربية: بين المرشحين مجدي السيد عبد الله، وأحمد مصطفى الجعبري.



محافظة بني سويف: بين المرشحين هشام محمد مجدي محمد عبد المجيد، وعلي فايز بدوي علي.

محافظة الأقصر: بين المرشحين محمد عبد العليم حسين محمد، ومحمد محمود ياسين أبو السعود.

محافظة الإسماعيلية: بين المرشحين مجدي سعد علي زايد، ومحمد غنام أحمد عمر.

محافظة الوادي الجديد: بين المرشحين عبد الحكم أحمد جبالي عيسى، وخيري محمد خضر علي.

