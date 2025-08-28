بعد وصول الأوقية لـ 3417 دولارا، توقعات باشتعال أسعار الذهب

أسعار الذهب، كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية وخبير المجوهرات، عن رؤيته لمستقبل أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلية والدولية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد موجة جديدة من الارتفاعات.

علاقة الذهب بالدولار

أوضح نجيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حوار الخميس” المذاع على قناة “الحدث اليوم”: أن أسعار الذهب في السوق المحلية ترتبط بشكل مباشر بسعر الدولار، مشيرًا إلى أن سعر أوقية الذهب عالميًا وصل حاليًا إلى 3417 دولارا.

موجة غلاء متوقعة في سوق الذهب

وتوقع خبير الذهب أن تشهد الأشهر المقبلة ارتفاعًا تدريجيًا في الأسعار، مؤكدًا أن السوق يتجه نحو موجة غلاء جديدة.

نصيحة للمواطنين بشأن شراء الذهب

ونصح نجيب من يملك سيولة مالية بالإقبال على شراء الذهب في هذه الفترة من أجل تحقيق أرباح مستقبلية، بينما من يحتاج إلى سيولة عاجلة يمكنه بيع كمية بسيطة فقط من مدخراته الذهبية.

ارتفاع أسعار الذهب بعد قرار المركزي بخفض سعر الفائدة 2%

سعر جرام الذهب عيار 24



سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5314 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4650 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18



وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3985 جنيها.

سعر الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37200 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.