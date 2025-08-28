الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بعد وصول الأوقية لـ 3417 دولارا، توقعات باشتعال أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهب،
ارتفاع أسعار الذهب، فيتو

أسعار الذهب، كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية وخبير المجوهرات، عن رؤيته لمستقبل أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلية والدولية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد موجة جديدة من الارتفاعات.

علاقة الذهب بالدولار

أوضح نجيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حوار الخميس” المذاع على قناة “الحدث اليوم”: أن أسعار الذهب في السوق المحلية ترتبط بشكل مباشر بسعر الدولار، مشيرًا إلى أن سعر أوقية الذهب عالميًا وصل حاليًا إلى 3417 دولارا.

موجة غلاء متوقعة في سوق الذهب

وتوقع خبير الذهب أن تشهد الأشهر المقبلة ارتفاعًا تدريجيًا في الأسعار، مؤكدًا أن السوق يتجه نحو موجة غلاء جديدة.

نصيحة للمواطنين بشأن شراء الذهب 

ونصح نجيب من يملك سيولة مالية بالإقبال على شراء الذهب في هذه الفترة من أجل تحقيق أرباح مستقبلية، بينما من يحتاج إلى سيولة عاجلة يمكنه بيع كمية بسيطة فقط من مدخراته الذهبية.

ارتفاع أسعار الذهب بعد قرار المركزي بخفض سعر الفائدة 2%

سعر جرام الذهب عيار 24


سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5314 جنيها.  

سعر جرام الذهب عيار 21
 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4650 جنيها.  

سعر جرام الذهب عيار 18
 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3985 جنيها.  

سعر الجنيه الذهب
 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37200 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الذهب الذهب سعر اوقية الذهب ارتفاع اسعار الذهب شعبة الذهب سوق الذهب الدولار سعر الدولار

مواد متعلقة

خبيرة تكشف تأثير قرار البنك المركزي على أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهب بعد قرار المركزي بخفض سعر الفائدة 2%

خبير اقتصادي: الذهب مرشح لتجاوز 3500 دولار والنفط تحت رحمة أوبك

المعدن الذي لا يقهر.. خبير يكشف خبايا الذهب وحقيقة وصول المؤشر لـ 10 آلاف دولار للأوقية في 2030.. وما هو تأثير صعود العملات الرقمية على الملاذ الآمن للمستثمرين؟

الأكثر قراءة

خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

أسعار المانجو اليوم الجمعة، ارتفاع الصديقة والجولك 7 جنيهات وانخفاض السكري

دخلت الجحيم بـ"مزاجها"، البرازيل تستقبل مواطنتها الوحيدة الناجية من "داعش" في سوريا والعراق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads