أكسيوس يكشف تفاصيل اجتماع ترامب مع كوشنر وبلير بشأن غزة

كشف موقع أكسيوس في تقرير اليوم الخميس تفاصيل اجتماع الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة، والذي ضم جاريد كوشنر وتوني بلير بالإضافة إلى المسؤول الإسرائيلي رون ديرمر.



تفاصيل اجتماع ترامب مع كوشنر وبلير بشأن غزة

وأبلغ ديرمر المجتمعين بأن إسرائيل لا تريد احتلال غزة مطولا لكنها تريد بديلا مقبولا لحماس لحكم غزة.



وحصل كوشنر وبلير على موافقة ترامب لمواصلة تطوير خطة ما بعد الحرب بغزة لكن دون إجابة بشأن من سيحكم غزة.



وقدم كوشنر وبلير أفكارا بشأن غزة كانا بحثاها مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وآخرين لكن لم تتم مناقشتها سابقا مع ترامب نفسه.



وحاول كوشنر وبلير تقديم أفكار عن كيفية إدارة غزة وتهيئة بيئة استثمارات لإعادة الإعمار، وعرض أفكار بشأن غزة على ترامب كان لمعرفة مدى رغبته في المضي قدما ليتمكن ويتكوف وروبيو من اعتمادها.

