وزير البترول يعتمد الجمعية العامة للبتروكيماويات المصرية

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على الدور الهام لشركة البتروكيماويات المصرية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مصانعها بالإسكندرية، والتي تساهم في تعظيم القيمة المضافة وتوفير احتياجات السوق المحلية من الخامات الأساسية لصناعات عديدة والتصدير للخارج، وذلك خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة للعام المالي 2024/2025.

وأشار الوزير خلال الجمعية التي حضرها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عبر الفيديو كونفرانس أن الشركة حققت نتائج متميزة بجهود العاملين، ومن المتوقع أن تشهد نقلة نوعية اكبر في الأداء والنتائج مع استغلال كامل الطاقات الإنتاجية المتاحة بالشركة، بما يفتح آفاقًا أوسع لتعظيم العائد الاقتصادي.

ارتفاع الإيرادات إلى 6,5 مليار جنيه

واستعرض الكيميائي أحمد مُوقع، رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، نتائج الأعمال عن العام المالي 2024 / 2025، مشيرًا إلى أن إيرادات الشركة بلغت 5.6 مليار جنيه، تضمنت عائد صادرات منتجي البولي فينيل كلوريد والصودا الكاوية بقيمة 25 مليون دولار خلال العام الي أسواق دول البرازيل وتركيا والهند واسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص والمغرب ورومانيا .

وأكد أن الشركة انتهت من مجموعة من برامج التطوير منها مشروع بمصنع إنتاج البولي فينيل كلوريد PVC لرفع الطاقة الإنتاجية من 80 ألف طن إلى 100 ألف طن سنويًا من المنتج الذي يدخل في صناعات كالمواسير والبناء والتشييد والكابلات الكهربائية وغيرها، كما تواصل الشركة تنفيذ مشروع وحدة تركيز مادة الصودا الكاوية بطاقة تصميمية تبلغ 50% من الوحدة الحالية بهدف زيادة الإنتاج.

وأضاف أنه تم تحقيق الخطة الإنتاجية من منتج PVC بكمية مقدارها 65 ألف طن ومن الصودا الكاوية بكمية مقدارها 55 ألف طن.

