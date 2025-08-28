حبس 4 أشخاص بتهمة النصب على المواطنين بالمنيا

أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة موظفي بنوك للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بـ المنيا.



عصابة انتحلت صفة موظفي بنوك للنصب على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 4 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة المنيا – بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، عبر انتحال صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يتواصلون مع الضحايا هاتفيًا بدعوى تحديث البيانات البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، ثم يستدرجونهم للحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، ليتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، 32 شريحة هاتف محمول خاصة بشركات مختلفة، و23 هاتف محمول، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب جرائم النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

